Atak’lara yüzde 100 yerli silah

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TÜRKİYE’NİN 143 yıllık tarihiyle savunma sanayindeki ilk şirketlerinden olan Sarsılmaz, alanında dünyanın en büyük fuarlarından biri olan “IDEF-23”ten önce Düzce’deki fabrikasının kapılarını basın mensuplarına açtı. Şirketin yeni nesil üretimi olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilen “SAR- 556 hafif makineli tüfek” ile “25 mm kara topu” ise ilk kez tanıtıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma ve Özel Kuvvetleri’nin kullanmaya başladığı SAR-556 hafif makineli tüfek, yüzde 100 yerli olarak tasarlandı.

DÖNER NAMLULU

Sarsılmaz şirketi ATAK helikopterlerin önündeki döner namlulu silahı da üretti. Mekaniği, yazılımı ve elektronik yapısı, helikopterle haberleşecek tüm unsurlarıyla bir sistem olarak üretilen silah testlerden başarıyla geçti. İkinci aşama olarak da ATAK helikopterlerinde test amaçlı kullanılmaya başlandı. Böylece Türk yapımı olan ATAK helikopterlerinde artık ABD ve İtalya ortak yapımı olan silahlar yerine Sarsılmaz şirketince üretilen tamamı yerli silahlar kullanılacak.

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80 ÜLKEYE İHRACAT

Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, “Bir ordunun tüm ihtiyaçlarını üretebilecek kabiliyete sahibiz. Son yıllarda devletimizin desteği ile savunma sanayisindeki gelişmeleri yönlendiren baş aktörlerden biri olduk” dedi. Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz ise “Bugün Avrupa’nın en büyük silah üretim tesisine sahibiz. 80’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. En büyük alıcılarımızdan biri de ABD” ifadelerini kullandı.

SAVUNMAYA KADIN ELİ

Ağır ve makineli silahlar, farklı özelliklere sahip tabancalar ile av tüfekleri başta olmak üzere her türlü silahın üretildiği fabrikada çalışan kadın sayısı dikkat çekiyor. Mühendisinden, tasarımcısına ve montajcısına 200’ün üzerinde kadın çalışan, savunma sanayisine katkı veriyor.

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100’ÜNCÜ YILA ÖZEL

Sarsılmaz, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel “2023” adet tabanca üretti. Tamamı Türk mühendislerince tasarlanıp, yerli olarak üretilen 100’üncü yıl tabancaları dünyanın alanında en büyük fuarlarından biri olan IDEF-23’te görücüye çıkacak.