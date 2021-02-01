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Gündem
Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 16:16 | Son Güncelleme:

Atak helikopterleri ile Kars Kalesi'nde gösteri

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Atak helikopterleri ile Kars Kalesi'nde gösteri
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri'ne ait Atak helikopterleri ile Kars Kalesi üzerinde uçuş yapan pilotlar, kaledeki bayrağı selamladı.

Atak helikopterleri ile Kars Kalesinde gösteri
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kars'ta Azerbaycan ordusunun ortaklaşa gerçekleşeceği tatbikat öncesi 3 Atak helikopteri ile kısa bir gösteri uçuşu yapıldı. Kars semalarında sorti yapan helikopterler, tarihi kale etrafından 3 tur attı. Helikopter pilotları, daha sonra yan yana gelerek Kars Kalesi'ndeki Türk bayrağını selamladı.

Kars Kalesi eteklerindeki Kümbet Camisi üzerinde de sabit duran halikopterlerle Evliya Camisi, Ulu Cami ve civarında da gösteri yapıldı. Pilotlar helikopterlerle şehir merkezi üzerinde de uçtuktan sonra bölgeden ayrıldı.

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