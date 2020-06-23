Ata Tohumu nedir?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eylül 2019'da katıldığı Ata Tohumu tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada bu kapsamda 60 tona yakın ürün olduğunu belirtti, 'Bu ürünler arasında; Kandıra'nın sivri biberinden, Samsun'un köy salatalığına, Çorum'un 10 Dilim kavunundan, Ayaş'ın beyaz bodur domatesine kadar 11 çeşitten 60 tona yakın ürün bulunmaktadır' dedi.

Bakan Pakdemirli, yerli tohumların yayımlanan yönetmelikle güvence altına alındığını da belirtti. 'Bakanlığımızca, mevzuat çalışmaları ile son şekli verilen, «Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik» dünkü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tohumlukların çoğaltımı, pazarlanması, idamesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili kurallar getirilerek, ticareti yapılacak yerel tohumlukların kayıt altına alınması, tohumluk üretimi, piyasaya arzı ve denetimlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Böylelikle; yönetmelik ile yerel çeşitler tamamen kamu malı olarak tanımlanmış ve bu çeşitlerin toplanması, tanımlanması, kayıt altına alınması, muhafazası ve sertifikalı tohumluk üretimleri, Bakanlığımız birimlerince yürütülecek şekilde düzenlenmiştir' dedi.

Pakdemirli, Yönetmelikle, yerel çeşitlerin artık kişi adına değil devlet adına tescil edileceğini ve çoğaltma işlemleri ile verim ve kalitenin de artırılması için çalışılacağını belirtti; 'Yeni yönetmelik ile özetle: Geçmişte kişi adına tescil edilen yerel çeşitler, artık devlet adına tescil edilecektir. Geçmişte halktan alınan tohumlar gen bankasında saklanırken, artık çeşidin korunması ve ıslah materyali olarak kullanılması amacıyla, yarısı çoğaltma işlemleri için bakanlığımızın ilgili kuruluşlarına verilecek, bu sayede sahada verim ve kalite analizleri yapılabilecektir' ifadelerini kullandı.

ATA TOHUMLARI, BU TOPRAKLARDAKİ GEÇMİŞİMİZ VE GELECEĞİMİZDİR'

Ata Tohumu Projesinin önemine vurgu yapan Bakan Pakdemirli, 'Biz, bu proje için; "Ana Dolu'nun Ata Tohumları..." dedik! Zira biliyoruz ki; "Analar dolu" toprağımızın bizim olduğuna en büyük delil, işte bu "Ata tohumları"dır! Bu tohumlar, bu topraklardaki mührümüzdür. Bu tohumlar, bu topraklardaki genlerimizdir. Bu tohumlar, farkımız ve markamızdır. Bu tohumlar, özgünlüğümüz ve özgürlüğümüzdür! Hasılı bu tohumlar, bu topraklardaki geçmişimiz ve geleceğimizdir' diye konuştu.