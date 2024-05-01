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Ata tohumu geçmişimizi saklıyor

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#Emine Erdoğan#Ata Tohumu#Gen Bankası
Ata tohumu geçmişimizi saklıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 07:00

Türkiye Tohum Gen Bankası’nı ziyaret eden Emine Erdoğan, “Ata tohumlarıyla hem geçmişimiz hem de geleceğimiz muhafaza altında tutuluyor” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Tohum Gen Bankası’nı ziyaret ederek buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gen bankasının önemli bitki alanlarını ve tohum standını ziyaret eden Erdoğan’a enstitü müdürü Dr. Hümeyra Yaman tarafından çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Emine Erdoğan, kurutulmuş bitkilerden herbaryum yaptı, selektör ünitesi, tohum temizleme odası, fizyoloji laboratuvarı, kurutma odası, iklim odaları ve soğuk muhafaza odalarındaki çalışmaları inceledi. Erdoğan ziyaretin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

YERLİ ÜRETİME DEĞER KATIYOR

“Dünyanın 3’üncü gen bankası konumunda olan Ankara’daki ‘Türkiye Tohum Gen Bankası’nı ziyaret ettim. Ülkemizin bütün zenginliklerini oluşturan bitki örtüsüne ait tohumların tasnifine ve analizine dair bilgi alım. Mirasımız Yerel Tohum Projemiz vesilesiyle toplanan ata tohumlarla birlikte binlerce genetik materyal burada çoğaltılıyor, yerli üretime değer katılıyor ve akademik araştırmalara da katkı sunuluyor. Hem geçmişimiz hem de geleceğimiz muhafaza altında tutuluyor. Bu sayede atalarımızın emeğini, bilgeliğini ve doğayla uyum içinde yaşama sanatını temsil eden tohumlar, nesilden nesile aktarılıyor. Yerli ve milli üretimin güvencesi olan tohum gen bankalarımızın sayılarının artmasını diliyorum.” 

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#Emine Erdoğan#Ata Tohumu#Gen Bankası

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