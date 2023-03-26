ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaştı

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Adalet Partisi ve Zafer Partisi’nden oluşan ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, imza sürecinin başlamasının ardından 5’inci günde 100 bin imzayı toplayarak 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için belirlenen sınırı geçti. Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından dördüncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.
YSK seçim takvimine göre 100 bin imzalı cumhurbaşkanlığı adayları için 22 Mart'ta başlayan imza süreci, 27 Mart günü saat 20.00’ye kadar devam edecek.
Listenin güncel hali şöyle:
Muharrem İnce: 109 bin 745
Sinan Oğan: 102 bin 667
Muhammed Ali Fatih Erbakan 69 bin 200
Doğu Perinçek: 23 bin 776
Yakup Türkal: 2 bin 780
Erkan Trükten: 1940
Tevfik Ahmet Özal: 1311
İrfan Uzun: 1001
Halil Murat Ünver: 444
Hilmi Özden: 405
Davut Turan: 111