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ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaştı

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#Sinan Oğan#Ata İttifakı#Tbmm
ATA İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 16:25

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, YSK'nın verilerine göre 100 bin imzaya ulaştı. Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından dördüncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

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Adalet Partisi ve Zafer Partisi’nden oluşan ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, imza sürecinin başlamasının ardından 5’inci günde 100 bin imzayı toplayarak 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için belirlenen sınırı geçti. Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından dördüncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

YSK seçim takvimine göre 100 bin imzalı cumhurbaşkanlığı adayları için 22 Mart'ta başlayan imza süreci, 27 Mart günü saat 20.00’ye kadar devam edecek.

Listenin güncel hali şöyle:

Muharrem İnce: 109 bin 745

Sinan Oğan: 102 bin 667

Muhammed Ali Fatih Erbakan 69 bin 200

Doğu Perinçek: 23 bin 776

Yakup Türkal: 2 bin 780

Erkan Trükten: 1940

Tevfik Ahmet Özal: 1311

İrfan Uzun: 1001

Halil Murat Ünver: 444

Hilmi Özden: 405

Davut Turan: 111

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#Sinan Oğan#Ata İttifakı#Tbmm

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