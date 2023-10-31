ATA aşkımız rekor kırdı... 10 saatte 1.182.425 kişi

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Saat 12.00 sıralarında vatandaşların ziyaretine açılan ve akşam saat 22.00’ye kadar kapılarını açık tutan Anıtkabir’i 10 saatte toplam 1 milyon 182 bin 425 kişinin ziyaret ettiği açıklandı. Böylece 2023 Ocak ayından 29 Ekim’e kadar toplam 4 milyon 448 bin 62 kişi Anıtkabir’i ziyaret etmiş oldu. Önümüzdeki 10 Kasım’da da ziyaretçi yoğunluğu beklenirken, 2023 yılında Anıtkabir’i ziyaret eden toplam kişi sayısının 5 milyonu geçeceği tahmin ediliyor.

MSB TEŞEKKÜR ETTİ

- MİLLİ Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’e akın eden ve yeni ziyaretçi rekorunu kıran 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.