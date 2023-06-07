Asya’ya yumruklu saldırı! Adada tansiyonu yükselten kavga

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Kıbrıs Rum yönetiminde, cumartesi sabaha karşı Rumların ünlü Aya Napa tatil merkezinde, eğlence çıkışı bir grup Türk ve Rum genç arasında kavga çıktı. Saldırgan Rumlar, cep telefonu ile olayı kaydetmeye çalışan Asya Karaali’ye (25) yumruk attı, genç kadın 2 metrelik duvardan otoparka düştü. Ambulansla Rum hastanesine kaldırılan genç kadının iki ön dişi ve iki parmağının kırıldığı tespit edildi. Şikâyetçi olan ve KKTC’ye geçen Asya Karaali, sosyal medyadan saldırı anını yayınlayarak, “Taciz etmeye çalıştılar, Türk olduğumu anladıkları için darp edildim” dedi.

Otoparkın güvenlik kamerasında ise iki grubun kavga ettiği görüldü. Rum polisi, saldırıya karışan 22 ve 30 yaşlarındaki iki Rum genci tutukladı. Otomobilinden beyzbol sopası alan ve kavgaya karışan bir Kıbrıslı Türk genç hakkında da yakalama kararı aldı.

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Asya Karaali’nin olayda iki ön dişi ve iki parmağı kırıldı.

OLAYI İKİ LİDER DE KINADI

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Asya Karaali’yi arayarak, konunun takipçisi olacağını söyledi. Tatar, Türk ve Rumlar arasında BM aracılığıyla kurulan suç ve suça ilişkin konular teknik komitesine soruşturma talimatı da verdi.

Rum lider Nikos Hristodulis de Cumhurbaşkanı Tatar’ı arayarak, saldırıyı kınadığını söyleyip, soruşturma başlattıklarını kaydetti. Rum Adalet Bakanı Anna Procopiou, olayın toplumda giderek artan şiddet olaylarından biri olduğuna dikkat çekti. Rum polis sözcüsü Steve Theodoulou ise ilk belirlemelerine göre olayın ırkçı saldırı olmadığı yönünde görüş açıkladı.

Polis, saldırıya karışan iki Rum gencini tutukladı.

KKTC DIŞİŞLERİ’NDEN SERT AÇIKLAMA

KKTC Dışişleri Bakanlığı çok sert bir açıklama yaptı. Bakanlık, “Adanın tek sahibi olduğu iddiasındaki hâkimiyetçi ve ırkçı Rum zihniyetinin yansıması olarak, Rum tarafındaki ırkçı saldırıların her geçen gün arttığını basından takip ediyoruz. Kıbrıs’ta Türkleri azınlık gören ve yaşam hakkı tanımayan ırkçı Rum zihniyetinin, Güney Kıbrıs’a geçen vatandaşlarımıza yönelik sürdürdüğü ırkçı saldırılarının son kurbanı, bir Türk kızı olmuştur” ifadelerini kullandı.