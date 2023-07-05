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‘Asya Kaplan’ fena ısırıyor

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#Asya Kaplan#Sivrisinek#Istanbul
‘Asya Kaplan’ fena ısırıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 07:00

Avrupa kıtasından uçak ve gemilerle gelen, ‘Asya Kaplan’ adı verilen saldırgan bir sivrisinek türü Türkiye’de her bölgede görülmeye başlandı.

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İstanbul’da artan şikâyetler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ilaçlama faaliyeti başlattı. Bu yıl ilk kez kullanılacak olan yeni araç ve ilaçlama yöntemlerini tanıtan İBB Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, ‘Asya Kaplan’ sivrisinekleriyle ilgili şunları söyledi:

GECE-GÜNDÜZ SALDIRIYOR

“Asya Kaplan saldırgan bir sivrisinek türü. Bildiğimiz klasik sivrisineklerden farklı hareket ederler. Maalesef mücadele yöntemi de bildiğimiz diğer sivrisineklerden farklı. Sivrisinekler gece hareket ederler ve gece insanlardan kan emerler. Ama bu tür sivrisinekler hem gündüz hem gece hareket etme kabiliyetine sahip. Ciddi cilt lezyonlarına sebep oluyorlar.”

SARI HUMMA TEHLİKESİ

Asya Kaplan Sivrisineği (Aedes albopictus) dünyadaki en istilacı türler arasında. Türkiye’de ilk kez 2011 yılında Edirne’de tespit edilmiş, 2015 yılında Artvin ve Trabzon illerinde yerleşik popülasyonları olduğu anlaşılmış. 2017 yılında ise ilk kez İstanbul’da görülmüş. Asya Kaplan, sarı humma ve Zika gibi virüsleri bulaştırma potansiyeline de sahip.

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#Asya Kaplan#Sivrisinek#Istanbul

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