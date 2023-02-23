Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

131'inci saatte enkazdan çıkarılmıştı! Asya bebeği kurtaran madenci konuştu: Ağlayınca fark edildi...

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Antakya#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 11:43

Hatay’ın Antakya ilçesinde, ağlaması üzerine yaşadığı fark edilen Asya bebek, 131 saat sonra maden işçileri tarafından enkazdan kurtarıldı. Zayıf olması nedeniyle açılan delikten aşağı sarkıtılan madenci İlker Aksakal (32), bebeği kollarının arasına alırken, arkadaşları da bacaklarından tutup, çekerek Asya'nın kurtarılmasını sağladı.

Haberin Devamı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde görev yapan maden işçileri, Cebrail Mahallesi Oymak Sokak’ta bulunan binanın enkazında çalıştı. Maden işçileri, 2 saatlik çalışmayla enkazda delik açtı. Zayıf olması nedeniyle delikten baş aşağı sarkıtılan, 4 yıllık madenci İlker Aksakal, ağlamasıyla yaşadığını fark ettikleri Asya’yı bulunduğu yerden aldı. 

Asya bebeğin bulunduğu enkazdan, dedesinin ve birçok kişinin cansız bedenlerinin çıkarıldığını söyleyen İlker Aksakal, “Baktık içeri, ilk başta ölmüş, sandık. Tekrar baktığımızda bebek yaşıyormuş. Biz ondan sonra daha hırslı olarak çalışmaya başladık. Gireceğimiz yer çok alçaktı. Bana 'Sen girersin, zayıfsın' dediler. Biz de hiç korku olmadan oraya girdik” dedi.

İlgili Haber

Enkazda 63 saati anlattı... Bu hareketi hayatını kurtardıEnkazda 63 saati anlattı... Bu hareketi hayatını kurtardıHaberi görüntüle

"BEBEĞE ZARAR GELMESİN, DİYE SÜRÜNEREK ÇIKTIM"

Haberin Devamı

Bebeği görünce çok hüzünlendiğini belirten Aksakal, “Dolabın kapağı gelmiş üstüne, beşik kırılmış. Çektim yatağını gelsin, diye ama gelmiyordu. Baktım bir yerinde kırık var mı, yok mu, diye. Amirlerim arka taraftan destek veriyorlardı, 'Acele etme' diye. Ağlamaya başlayınca sakinleştirdim orada. Başını kollarımın üstüne koydum, 'Beni geriye çekin' dedim. Bebeğe hiçbir zarar gelmesin, diye bebeğin kafası kollarımın üzerindeydi. Kollarımı yerde sürükleyerek dışarı çıkardım” diye konuştu.

"YİNE OLSA GİDERİM, HİÇ DÜŞÜNMEM"

Madenci arkadaşlarının deprem bölgesine ulaştığı anda enkaza koştuğunu dile getiren Aksakal, “Biz hiçbir şeyden korkmayız, yerin altına giriyoruz. O yüzden korku nedir, bilmiyoruz. Herkes koşuyor. Madencilerimiz her zaman yardıma gider. Yine olsa giderim, hiç düşünmem. Madenci arkadaşlarımızdan da kimse düşünmez, yine gider” dedi.

İlgili Haber

Hayatta kalmanın kuralları: Giriş kattakiler kaçın, üst kattakiler bekleyinHayatta kalmanın kuralları: Giriş kattakiler kaçın, üst kattakiler bekleyinHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Antakya#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum... Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi | 10 SORU 10 YANIT

'Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum...' Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi? | 10 SORU 10 YANIT

#Deprem
Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün | 4 SORU 4 YANIT

Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi? 'Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün' | 4 SORU 4 YANIT

#Deprem
Hataydaki 6.4lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor Hangi bölgeler risk altında Kıbrıs Yayına dikkat

Hatay'daki 6.4'lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor? Hangi bölgeler risk altında? 'Kıbrıs Yayı'na dikkat!'

#Hatay Depremi