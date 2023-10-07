Astronotla uzay sohbeti

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Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Dorothy Metcalf-Lindenburger, etkinliğin ardından Hürriyet Çukurova Bölge Temsilcisi Erdal Fernergiz’le yaptığı söyleşide gençlerin uzaya ilgisine hayran kaldığını söyledi.

Metcalf-Lindenburger, uzaydaki ilk deneyiminde hissettiği G kuvveti ve sarsıntıyı anlatırken “uzaya çıkmanın biraz çılgınca” olduğunu ancak yerçekimsiz ortamın eşsiz olduğunu söyledi. 2004’ten 2014’e kadar 10 yıl boyunca astronot olarak görev yapan Metcalf-Lindenburger, “Emniyet kemerinizin içinden süzüldüğünüzde ve artık uzayda olduğunuzu fark ettiğinizde, bu harika bir his. Hem Dünya’ya dönüp bakmak hem de yıldızları ve Samanyolu’nu görmek inanılmaz” diye konuştu.