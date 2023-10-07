×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Astronotla uzay sohbeti

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Astronot#Dorothy Metcalf-Lindenburger
Astronotla uzay sohbeti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 07:00

ABD’li astronot Dorothy Metcalf-Lindenburger, Adana’da ‘Öğrencilerle Buluşma’ya katıldı.

Haberin Devamı

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Dorothy Metcalf-Lindenburger, etkinliğin ardından Hürriyet Çukurova Bölge Temsilcisi Erdal Fernergiz’le yaptığı söyleşide gençlerin uzaya ilgisine hayran kaldığını söyledi.

Astronotla uzay sohbeti

Metcalf-Lindenburger, uzaydaki ilk deneyiminde hissettiği G kuvveti ve sarsıntıyı anlatırken “uzaya çıkmanın biraz çılgınca” olduğunu ancak yerçekimsiz ortamın eşsiz olduğunu söyledi. 2004’ten 2014’e kadar 10 yıl boyunca astronot olarak görev yapan Metcalf-Lindenburger, “Emniyet kemerinizin içinden süzüldüğünüzde ve artık uzayda olduğunuzu fark ettiğinizde, bu harika bir his. Hem Dünya’ya dönüp bakmak hem de yıldızları ve Samanyolu’nu görmek inanılmaz” diye konuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Astronot#Dorothy Metcalf-Lindenburger

BAKMADAN GEÇME!