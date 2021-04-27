Assos'a 500 gün afet kapanması

Kuruluşu M.Ö. 2000´e uzanan Assos Antik Limanı, Athena Tapınağı, amfitiyatro ile tarihi cami, köprü, kale, taş evler, oteller ve restoranlarla her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

KAYALAR DÜŞÜYOR

Tatilcilerin, modern çağdan geçmişe doğru uzanan yolculuk yaptığı Assos Antik Liman´a inen yolun sol kısmındaki yamaçta yer alan kayalar ve taş parçaları, depremler ve doğa koşullarının etkisiyle düşmeye başladı. İlk olarak 2015 yılında bir turistik tesisin çatısına, geçen yılın ekim ayında ise yola düşen büyük kaya parçaları, AFAD yetkililerini harekete geçirdi. AFAD, 1 yıla yakın incelemelerin ardından tehlikeye ilişkin rapor hazırladı ve alan ‘afet bölgesi' ilan edildi. AFAD’ın raporu doğrultusunda, Assos’taki tehdidi ortadan kaldırmak için ilgili kurumlar harekete geçti. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bir süre önce Assos Antik Limanı’ndaki turistik tesis işletmecileriyle toplanarak, hazırlanan rapor ve projeye ilişkin bilgilendirme yaptı.

TAHLİYE EDİLDİLER

Assos Kaya Islahı Yapım İşi, Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 26 Mart'ta ihale edildi. Antik Limana inen yol ise Behram köyü girişindeki Aristoteles Heykeli önüne jandarma tarafından koyulan dubalarla dün sabah ulaşıma kapatıldı. Bugünden itibaren başlayacak ve 500 günde bitirilmesi planlanan çalışmalar için Assos Antik Limanı´ndaki otel, pansiyon, kamp, restoran, büfe, çay bahçesi ve dondurmacı olmak üzere toplam 19 tesis kapatılarak, tahliye edildi. Limandaki balıkçı teknelerinin de tahliye edilmesi bekleniyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara