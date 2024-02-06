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Asrın felaketinin yıldönümü... Hatay'da sessiz yürüyüş

Güncelleme Tarihi:

#6 Şubat#Hatay#Deprem
Asrın felaketinin yıldönümü... Hatayda sessiz yürüyüş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 07:53

Asrın felaketinin yıl dönümünde Hatay'da bir araya gelen binlerce vatandaş sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

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6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Asrın felaketinin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da yaklaşık 25 bin insan vefat etmiş ve binlerce konut zarar görmüştü. Depremin yıl dönümünde Antakya ilçesinde bir araya gelen binlerce vatandaş sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından Köprübaşı mevkiinde toplanılmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberindeki protokolün Asi Nehrine karanfil bırakmasıyla program sona erdi.

Asrın felaketinin yıldönümü... Hatayda sessiz yürüyüş

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#6 Şubat#Hatay#Deprem

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