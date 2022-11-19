Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na sert gönderme: Özgürlük Türk milletiyle inşa edilir, hamburgeciyle tefeciyle olmaz

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CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir paylaşımda bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Aslı Baykal, "Özgürlüğü ve demokrasiyi Türk milleti için istiyorum. Bu da Türk milleti ile beraber inşa edilir. Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde değil. Özgürlükçü olmak için gayrı milli olmak zorunluluğu yoktur. Elbette özgürlükçü ve demokratım ve elbette milliyim. Benim çizdiğim siyasal model budur" dedi.

SELVİ: 'ÇİZGİM MİLLİ BİR ÇİZGİDİR' DEDİ

CNN Türk'te konuşan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Başından beri görüşüyorum ben. Çünkü bir süre önce Deniz Baykal ile ilgili olarak Ali Mahir Başarır bir açıklama yapmıştı. Çok çirkin ve üzücü bir açıklamaydı o. Bunun üzerine Baykal'dan randevu aldım ve evine gittim. O dönemde Aslı Baykal da oradaydı. Bu tweetleri atınca hemen Aslı Baykal'ı aradım. 'Ben bir kişisel çıkış içerisinde değilim. CHP'den istifa ettiğim doğrudur ama ben bir ilke tartışması yürütüyorum. CHP'nin kuruluş değerlerinden uzaklaştığını düşünüyorum' dedi. Türk siyasal yaşamının bir milli ve gayri milli unsurlar olarak ayrışmaya başladığını CHP'nin gayri milli unsurların arasında yer aldığını düşünüyor. AK Parti'ye katılacak şeklinde tweetler atılmıştı. Dedi ki, 'Ben bir mücadele içerindeyim. O da CHP'nin bulunduğu yeri sorguluyorum. Çizgim milli bir çizgidir ama benim şu anda hiçbir siyasi partiyle bir angajmanım yok'.

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"BABAMA KOMPLO KURAN GAYRIMİLLİ ODAĞIN KARŞIMA ÇIKACAĞINI BİLİYORDUM"

Aslı Baykal dün de sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı: Bu yola çıktığım zaman, babama komplo kuran gayrımilli odağın karşıma çıkacağını biliyordum. Görüyorum ki çok aceleciler. Onlarla elbette hesaplaşacağız. Ama şimdi daha öncelikli bir gündemim var. Gayrımilli odağın iktidar olamayacağı bir teorik zemine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Sonra onları cımbızımla teker teker toplayacağım.