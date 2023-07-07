Aslı Baykal: Bu açıklamayı Hikmet Çetin'e yakıştıramadım

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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal CNN Türk'te Fulya Öztürk'ün sunduğu Akıl Çemberi programında gazetecilerin sorularını cevapladı.

HİKMET ÇETİN'E CEVAP

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in sözlerine cevap veren Baykal şu ifadeleri kullandı:

"Bu açıklamayı Hikmet Çetin'e yakıştıramadım. Kendisini aramadım ama ulaşamadım. Bu nedenle kendi anladığım gibi cevaplayacağım. Deniz Baykal'ın başkanlık dönemiyle ilgili yapılanların yıpratmaya yönelik algı çalışması olarak görüyorum. Seçimlerden önce partinin iyi gittiğini söylüyordu, başarılı olacağını düşünüyordu. Bu olay Hikmet Çetin olayı değil.

Zarar vermek ne demek algılayamadım. Zarar olması için partinin oy kaybetmesi lazım. Partinin olduğu yerden daha geri gitmesi lazım. Böyle bir şey olmadı. Baykal ayrılana kadar sürekli yükselen bir CHP var. Güneş balçıkla sıvanmaz. Rakamlar ortada. Çetin'in bu söylediğini sık sık duyacağız. Ortalığı karıştıracaklar. Bu söylemle karşımıza çıkıp CHP'nin kuruluş ilkelerine dönmelerini engelleyecekler. Bu söylemi sık sık duyacağımızı bir uyarı olarak söylüyorum. Bir zarar olsa gelip söylerdi herhalde bugüne kadar. Maksat CHP'nin bu ilkesizliğinin devam etmesini sağlamak."

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CHP'DEKİ GENEL BAŞKANLIK TARTIŞMALARI

"Bu tartışmalara diyecek bir şey yok. CHP için yararlı bir şey görmüyorum ortada. CHP'de değişim olmalı ama her zaman ilkesel bazda olmalı diyorum. Hiçbir isim değil ama kim aday olacaksa ortaya çıksın. İsim söyleyecek durumum yok. Aday olsunlar o zaman bir şeyler söylenir."

DENİZ BAYKAL NEDEN SÜREKLİ HEDEF ALINIYOR?

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine çıkması ve bu yönde partiyi oluşturması. Bu bir kesimde korku yaratıyor. O kesim zaten CHP'yi ele geçirmiş durumda. CHP'nin bu seçimi kaybetmesinin tek bir nedeni var kuruluş ilkelerinden uzak olması."

SEÇİMDEN ÖNCEKİ ELEŞTİRİLERİ

"Gördüğümüzü şeyleri vatandaşın da gördüğü belli oldu. Bu şekilde olmaz diye düşünüyordum. Olmadı da zaten. O dönem geçti ve yeni dönem var önümüzde. Yeni dönemi de karambole getirmeye çalışan bir kesim var. Az önceki açıklamalarım buna yönelik uyarılarımdır."

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CHP'YE GERİ DÖNECEK Mİ?

"İlkelerine göre değişir. Kuruluş ilkelerine bağlı bir parti olacaksa CHP mutlaka olabilir tabi ama bu şekliyle değil. Milliyetçi, devletçi ve laik bir CHP olacaksa partiye dönüşüm olabilir."

PARTİ KURACAK MI?

"Çok çeşitli düşünceler olabiliyor tabi ama bunları hiçbiri kolay şeyler değil. Parti kurmak kolay değil. Hikmet Çetin 'SHP'yi keşke kapatmasaydık' dedi. O zaman SHP'yi yeniden kursun ve SHP'nin halk nezdindeki değerini görsün."

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

"Kemal Bey ile temasım yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nu babama geldiğinde gördüm en son. Babamın vefatında mezarlık görüştük. Hiçbir görüşme talebinde bulunmadım."

AK PARTİ İLE TEMASI OLDU MU?

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"Halk TV Deniz Baykal'ındı ve satıldı. Bunlar detaylı konular. Ben sadece yönetimindeydim. Bunlar daha ayrıntılı konuşulacak şeyler. Hiçbir partiyle seçim öncesi temasım olmadı."

DENİZ BAYKAL KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYORDU MUYDU?

"Babam ara ara açıklamalar yaptı. Bu konuda hiçbir açıklama yaptı. Hiçbir zaman ağzından Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığında destekliyorum demedi ama bir sözler ortaya çıkıyor. O masada adaylığı konuşulmadığı diye biliyorum. Babamın ve annemin söylediği buydu."

"ÇALIŞMANIN TABANDAN GELMESİ LAZIM"

"Değişim derken ne kast ediyorsunuz? CHP içinde bir çalışmanız olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Baykal "CHP içinde olmadığım için CHP ile ilgili bir çalışmam olmaz. Çalışmanın tabandan gelmesi lazım. İl başkanları, ilçe başkanları çıkıp 'Kılıçdaroğlu'nu istemiyoruz' diye konuşur ama böyle bir şey olmadı. İmamoğlu'nun nasıl bir değişim istediğini bilmiyorum. Benim için önemli olan şey CHP'nin kuruluş ilkelerine dönüp dönmeyeceğidir."

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14 MAYIS VE 28 MAYIS SEÇİMLERİ

"Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını samimi bulmadım. CHP her şeyi söylüyor. Her şeyi de söyleyerek bu iş olmaz. Bazı ilkeler olmalı."

Deniz Baykal HİÇ ÖZELEŞTİRİ YAPTI MI?

"Olmadı. Fikirleriyle ilgili bir özeleştirisi olmadı. 33 yaşında bakan olarak girdi. Hataları olmuştur ama bundan ders olarak ilerledi."