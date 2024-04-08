Askeri personelin dikkati ortaya çıkardı... Daireye baskınla yakalandılar: Tam 10 kişi

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Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak’taki 5 katlı binada oturan askeri personel, binanın 1’inci katındaki daireden gelen gürültü üzerine, binaya girip çıkanları takibe aldı. Dairede kaçak göçmenlerin kaldığını tespit eden askerin ihbarıyla, adrese polis ekipleri sevk edildi.

Dairede kaldıkları belirlenen 5'i Mısır, 5'i Suriye, 1’i Fas uyruklu, 5’i çocuk 11 kaçak göçmen yakalandı. Suriye uyruklu ev sahibinin daireyi kiraladığı Fas uyruklu Karim Q.’nin de evi 10 kişiye daha kişi başı 2 bin 500 TL’den kiraladığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 11 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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