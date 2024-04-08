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Askeri personelin dikkati ortaya çıkardı... Daireye baskınla yakalandılar: Tam 10 kişi

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#Bursa#İnegöl#Göçmen
Askeri personelin dikkati ortaya çıkardı... Daireye baskınla yakalandılar: Tam 10 kişi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 17:05

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Mısır, Fas ve Suriye uyruklu 5’i çocuk 11 kaçak göçmen kaldıkları evde yakalandı. Suriye uyruklu ev sahibinin Faslı kiracısının, daireyi 10 kişiye daha kiraladığı ortaya çıktı.

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Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak’taki 5 katlı binada oturan askeri personel, binanın 1’inci katındaki daireden gelen gürültü üzerine, binaya girip çıkanları takibe aldı. Dairede kaçak göçmenlerin kaldığını tespit eden askerin ihbarıyla, adrese polis ekipleri sevk edildi.

Askeri personelin dikkati ortaya çıkardı... Daireye baskınla yakalandılar: Tam 10 kişi

Dairede kaldıkları belirlenen 5'i Mısır, 5'i Suriye, 1’i Fas uyruklu, 5’i çocuk 11 kaçak göçmen yakalandı. Suriye uyruklu ev sahibinin daireyi kiraladığı Fas uyruklu Karim Q.’nin de evi 10 kişiye daha kişi başı 2 bin 500 TL’den kiraladığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 11 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. 

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Askeri personelin dikkati ortaya çıkardı... Daireye baskınla yakalandılar: Tam 10 kişi

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#Bursa#İnegöl#Göçmen

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