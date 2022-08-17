Askeri hastaneler geri mi dönüyor

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15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Sağlık Bakanlığı’na devredilen askeri hastanelerin tekrar Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) bağlanması gündemde. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri hastanelerle ilgili bir soru üzerine bir TV programındaki açıklamasında, “Bu konuda taleplerimiz, isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız var. Bu konuda hem Cumhurbaşkanımızın çözüm oluşturulması için direktifleri var hem de Sağlık Bakanımızın olumlu yaklaşımları var. İnşallah onları da önümüzdeki günlerde yoluna koyacağız” demişti. Bu yöndeki talepler artarak devam ederken, konuyu yakından takip eden uzmanlar, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) dahil 26 ilde bulunan 32 askeri hastanenin MSB’ye devredilmesinin “yerinde bir adım” olacağına vurgu yaptı.

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İşte Hürriyet’e konuşan uzmanların yorumları:

SAVAŞ TABİPLİĞİ FARKLI BİR ŞEY

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Başkanı, emekli Hava Pilot Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş: “Savaş tabipliği farklı bir şey. Askerin psikolojik boyutu da var. Tabip, sahadaki askerin hissettiklerini ve ruh halini de bilmeli. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda uçuş tabipleri vardı. Yerçekimiyle karşılaşsın, pilotun hissiyatını anlasın diye tabipleri savaş jetlerine bindirip uçururduk. Buradaki mesele sivil-asker meselesi değil, uzmanlık meselesi. Bütün dünyada, özelikle NATO üyesi ülkelerin askeri sağlık kuruluşları var.”

MEHMET’İN YARASINI MEHMETLER ANLAR

GATA eski komutanı emekli Tümgeneral Dr. Tarık Özkut: “MSB’nin konu hakkındaki beyanatı çok sevindirici. Askeri sağlık sistemi zor koşullarda şifa dağıtmaya alışkındır. Sık karşılaşılmayan salgın hastalıklar, deprem, yangın gibi afetlerde de muharebe koşullarına göre hazırlanmış düzeniyle hızla çevresine yardım ve destek sağlar. Askeri sağlık sistemi ve askeri eğitim sistemi geleneksel yapısıyla yeniden ulusumuza hizmete devam etmelidir. Ordusu ve askeri olan her ülkenin askeri sağlık sistemi var. Türkiyemizde 2016’dan beri yok. Askeri sağlıkçılar birbirleriyle iletişim ve dayanışma içinde tüm tıbbi gelişmeleri ve teknolojiyi takip eder, bilgi paylaşır. Avusturya’nın 34 bin askeri için 3 asker hastanesi, Almanya’nın 185 bin askeri için 5 asker hastanesi, Fransa’nın 278 bin 715 askeri için 8 asker hastanesi var. Mehmet’in yarasını Mehmetler anlar.”

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