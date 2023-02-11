Askeri gemiyi hastaneye çevirdiler

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Kahramanmaraş’ın merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Muğla Eğitim ve Araştırma ile Menteşe Devlet Hastaneleri’nde görev yapan çeşitli branşlardan 145 sağlık çalışanı yaraları sarmak için deprem bölgesine gitti. 80 sağlık görevlisi bölgelere dağılırken, Hatay Payaz’da, MMK Metalurji Limanı’nda TGC Bayraktar isimli askeri gemiyi hastaneye çeviren 65 sağlık görevlisi ise 2’nci basamak sağlık hizmeti vermeye başladı.



