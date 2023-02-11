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Askeri gemiyi hastaneye çevirdiler

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#TGC Bayraktar#Hastane#Deprem
Askeri gemiyi hastaneye çevirdiler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 07:00

Muğla’dan 145 gönüllü sağlık çalışanı, yaraları sarmak için deprem bölgesine gitti. Ekip, TGC Bayraktar isimli askeri gemiyi hastaneye çevirerek, sağlık hizmeti vermeye başladı.

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Kahramanmaraş’ın merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Muğla Eğitim ve Araştırma ile Menteşe Devlet Hastaneleri’nde görev yapan çeşitli branşlardan 145 sağlık çalışanı yaraları sarmak için deprem bölgesine gitti. 80 sağlık görevlisi bölgelere dağılırken, Hatay Payaz’da, MMK Metalurji Limanı’nda TGC Bayraktar isimli askeri gemiyi hastaneye çeviren 65 sağlık görevlisi ise 2’nci basamak sağlık hizmeti vermeye başladı.

Askeri gemiyi hastaneye çevirdiler


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#TGC Bayraktar#Hastane#Deprem

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