Askeri cezada yeni düzen

Askeri Ceza Yasası’nda “askeri suçlar” ile “sırf askeri suçlar” ayrı ayrı tanımlandı. Üniformanın sağladığı koruma hakları, suç üstü halinde kaldırıldı. Suç işlerken rastlanan asker kişi, kaçma olasılığında herkes tarafından yakalanabilecek.

GENERALİN İZNİ BAKANDAN

Askeri suçlarla ilgili, subay ve astsubayların şüpheli sıfatıyla ifadesi Cumhuriyet savcısınca alınacak. Askeri suçların soruşturulması izne tabi olacak ancak ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hallerinde soruşturma genel hükümlere göre yürütülecek. General ve amiraller hakkındaki soruşturma izni Genelkurmay Başkanı veya Milli Savunma Bakanı’nca verilecek. Soruşturma izni kararı en geç 30 gün içinde verilecek. General ve amirallerin soruşturması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekilince yapılacak. Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında askeri suçlardan dolayı soruşturma yapılması Cumhurbaşkanı’nın iznine bağlı olacak.

ÜST-AST İLİŞKİSİ DEĞİŞTİ

Suç bakımından amir-maiyet veya üst-ast ilişkisi olmayacak. Askeri suçlara ilişkin davalar, suçun işlendiği yerin asliye ve ağır ceza mahkemelerinde görülecek. Yüksek Askeri Şura’nın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma işlemleri hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu da açıldı. Askeri öğrenciler, erbaş ve erler, subay, astsubay, uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında verilen disiplin cezalarına karşı iptal davası açılabilecek. Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Yasası da yürürlükten kaldırıldı.

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