Askerden firar eden şüpheli kontrol noktasında kıskıvrak yakalandı

Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 10’uncu kilometresinde uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, yaptıkları rutin uygulama sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste bulunanların kimliklerini kontrol eden polis, yolculardan R.T.'nin, Ankara'da askerlik görevini yaparken firar ettiğini ve arandığını saptadı. Bunun üzerine gözaltına alınan R.T., İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

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