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Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 17:19 | Son Güncelleme:

Askerden firar eden şüpheli kontrol noktasında kıskıvrak yakalandı

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Askerden firar eden şüpheli kontrol noktasında kıskıvrak yakalandı

Ankara'da askerlik görevini yaparken firar eden R.T., Adıyaman'da polis ekiplerince yakalandı.

Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 10’uncu kilometresinde uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, yaptıkları rutin uygulama sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste bulunanların kimliklerini kontrol eden polis, yolculardan R.T.'nin, Ankara'da askerlik görevini yaparken firar ettiğini ve arandığını saptadı. Bunun üzerine gözaltına alınan R.T., İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

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