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Asker oğullarını Suriye’ye uğurlamak için gittikleri Adıyaman'da depremde can verdiler

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#Adıyaman#Sivas#Deprem
Asker oğullarını Suriye’ye uğurlamak için gittikleri Adıyamanda depremde can verdiler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 14:43

SURİYE'ye görevlendirmesi çıkan uzman çavuş oğullarını uğurlamak için Adıyaman’a giden Ali Çiftçi (57) ve eşi Dürdane Çiftçi (51), Kahramanmaraş merkezli depremde kaldıkları binanın yıkılması sonucu yaşamını yitirdi. Çift, memleketleri Sivas'ta toprağa verildi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depremin yıkıma yol açtığı illerden Adıyaman'da Suriye'ye görevlendirmesi çıkan oğulları Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Çiftçi'yi uğurlamaya giden infaz koruma memuru Ali Çiftçi ve eşi Dürdane Çiftçi, Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 katlı binada depreme yakalandı. Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli olan Ali Çiftçi, eşi Dürdane Çiftçi ve oğulları Hasan Hüseyin Çiftçi, binanın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Çiftçi enkazdan kendi imkanlarıyla yaralı kurtulurken, anne ve babası hayatını kaybetti.

Asker oğullarını Suriye’ye uğurlamak için gittikleri Adıyamanda depremde can verdiler

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeleri Sivas’a getirilen çift için Ay Yıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, tedavisi tamamlanan Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Çiftçi, yakınları ile vatandaşlar katıldı. Namazın ardından çift, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.

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İnfaz koruma memuru Ali Çiftçi'nin, Adıyaman dönüşünde kurumuna emeklilik dilekçesini sunmaya hazırlandığı öğrenildi. (DHA

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#Adıyaman#Sivas#Deprem

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