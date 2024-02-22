Asitli caniye 7 yıl istendi

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İstanbul Eyüpsultan’da 20 kedinin üzerine asit döktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Murat Özdemir 7 Ağustos 2023’te tutuklanmış, 6 Eylül 2023’te görülen ilk duruşmada da tahliye edilmişti. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya Murat Özdemir gelmedi.

SUÇUNU KABUL ETMİŞTİ

Duruşmada söz alan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatlarından Umut Yıldız, “Saldırıların farklı zamanlarda ve tasarlayarak yapıldığı sabit olduğundan üst hadden cezalandırılmasını ve zarar gören her bir can için ayrı ayrı ceza verilmesini talep ediyoruz” dedi.

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Üzerlerine kezzap ve asit dökülen kediler, İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından tedavi altına alınmıştı.

Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Murat Özdemir’in 17 Temmuz 2023-6 Ağustos 2023 arasında 3 farklı seferde satın almış olduğu yakıcı sülfürik asidi sokak kedilerinin üzerine döktüğünü öne sürdü. Eylemlerinin kamera görüntülerinden tespit edildiğini, sanık Murat Özdemir’in de soruşturma ve yargılama aşamasında suçunu açıkça söylediğini belirtti. Özdemir’in ‘zincirleme olarak bir ev hayvanını veya evcil hayvanları kasten öldürme’ suçundan 10.5 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, savunmasını yapması için Murat Özdemir’in zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.