Aşırı sıcaklar için tarih belli oldu: 40 dereceyi geçecek! Orhan Şen: Sağlığınızı koruyun

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimile Artvin ve Rize çevreleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin ve Rize çevreleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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AŞIRI SICAKLAR BAŞLIYOR



CNN TÜRK Meteorolji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:



Bugün pazartesi, 2 gündür İç Anadolu ve Doğu anadolu'da öğlen meydana gelen yağışlar bugün Doğu Anadolu'ya kaydı ve yarın da ülkeyi terk edecek. Sıcaklık ortalamanın üzerinde, yarından itibaren Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu'da aşırı sıcaklar başlayacak.

40 DERECEYİ GEÇECEK



Yarın başlayacak aşırı sıcak hava, 3 gün Marmara dahil batıda devam edecek. Sıcaklıklar, iç batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde cuma günü de devam edecek. Trakya, İç Ege ve Güneydoğu Anadolu'da 40 C'yi geçecek. Diğer yerlerde 35-40 arası İstanbul ve Ankara 33-35 C, İzmir 37-40 Antalya 35-42 C. Sağlığınızı koruyun.