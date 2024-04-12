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Aşiret düğününde takılan takı dudak uçuklattı: 2 gün 2 gece sürdü

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#Düğün#Takı#Şırnak
Aşiret düğününde takılan takı dudak uçuklattı: 2 gün 2 gece sürdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 14:52

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Goyan aşiretine mensup Semih Altürk (24) ile Jiyan Altürk (22), dünyaevine girdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı, 2 gün 2 gece süren düğünde gelinle damada 2 milyon liralık altın ve para takıldı.

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Uludere ilçesinde yaşayan Goyan aşiretine mensup Semih ve Jiyan Altürk, 2 gün 2 gece süren düğünle evlendi. Yöresel kıyafetleriyle düğüne katılanların oluşturduğu halaylar zinciri, meşaleler ve kültürel öğeler dron ile havadan görüntülendi. Düğünde Gelin Jiyan'a 1,5 milyon lira değerinde altın, Damat Semih’e de 550 bin lira takıldı. Açık alanda yapılan düğünde yağmur yağınca yakınlardaki kapalı halı sahaya geçildi.

Aşiret düğününde takılan takı dudak uçuklattı: 2 gün 2 gece sürdü

Düğüne bölgedeki aşiret liderleri, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri ile beraber yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Damat Semih Altürk, yağışa rağmen düğünün güzel geçtiğini belirterek katılanlara teşekkür etti.

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#Düğün#Takı#Şırnak

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