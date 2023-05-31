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Asılsız taciz iddiasıyla sokak ortasında linç edilmişti! Kan donduran vahşette ilk duruşmada 1 kişi tahliye edildi

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#Diyarbakır#Ergün Arslan#Linç
Asılsız taciz iddiasıyla sokak ortasında linç edilmişti Kan donduran vahşette ilk duruşmada 1 kişi tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 12:21

Diyarbakır'da 12 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla bıçaklanıp dövülen, yaralı halde sokaklarda gezdirilip, hayatını kaybeden ancak yanlış kişi olduğu ortaya çıkan Ergün Arslan'ın (40) ölümüne ilişkin davada tutuklu 3 sanıktan 1'i tahliye edildi. 3'ü tutuksuz toplam 6 sanıklı davanın ilk duruşmasında ağabeyinin ensesine vuran kişinin serbest bırakıldığını belirten Süleyman Arslan, "Vahşice bir katliam gerçekleşti. O zaman diğerlerini de bıraksınlar. Her şey alenen ortadadır. Bu davanın arkasındayız. Karşı tarafın avukatlarından bir tanesi, 'bu vahşettir' diye geri çekildi. Buradan avukata hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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Olay, 3 Nisan 2022'de Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddia edilen Ergün Arslan, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Daha sonra dövülüp, yaralı halde sokaklarda gezdirilen Arslan, kan kaybından hayatını kaybetti. Çalışma başlatan polis, güvenlik görüntülerinden 7 şüpheliyi belirleyip, gözaltına aldı. Şüphelilerden S.D. (16), E.H.T. (16) tutuklandı, 5 kişi serbest bırakıldı. İtiraz sonrası gözaltına alınan B.E. (23), bu kez tutuklandı. Soruşturma sürerken, kız çocuğu ile annesinin ifadesine başvuruldu. Çocuğa, Ergün Arslan'ı fotoğrafı gösterilip, fotoğrafını çeken kişi olup, olmadığı soruldu. Çocuk, fotoğrafı çeken kişinin başkası olduğunu söyledi.

Asılsız taciz iddiasıyla sokak ortasında linç edilmişti Kan donduran vahşette ilk duruşmada 1 kişi tahliye edildi

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Yaralı halde gezdirilmesi görüntülere de yansıyan Ergün Arslan'ın otopsi raporunda, "Koltuk altında bıçak yarası, her iki kalçada derin bıçak yarası, darp sonucu ağzındaki dişlerin yerinde olmadığı, burunda, dudakta yoğun kanama, burunda aşırı morarma, sol diz altında yaralanmaya bağlı morarma ve kanama, vücutta aşırı yaygın kan bulaşması" ifadeleri yer aldı.

Asılsız taciz iddiasıyla sokak ortasında linç edilmişti Kan donduran vahşette ilk duruşmada 1 kişi tahliye edildi

"KASTEN ADAM ÖLDÜRME" SUÇUNDAN CEZA İSTENDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma tamamlandı. İddianamede tutuklu sanıklar S.D., E.H.T. ve B.E. ile tutuksuz 3 sanığın kendiliğinden gelişen olayda daha sonra fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri vurgulandı. Sanık S.D.'nin elindeki bıçakla Ergün Arslan'ı bıçakladığı, diğer sanıkların da tekme ve tokat şeklinde Arslan'ı döverek öldürülmesine neden oldukları için 'kasten adam öldürme' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi. 5'i 18 yaşından küçük 6 sanık için müebbet hapis cezası istendi. Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dün davanın ilk duruşması görüldü. 3'ü tutuklu 6 sanık ile Ergün Aslan'ın eşi Azize ile kardeşi Süleyman Aslan salonda hazır bulundu.

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"YASİN BÖRÜ GİBİ CANİCE KATLEDİLDİ"

Mahkemede söz alan Süleyman Arslan, ağabeyinin Yasin Börü gibi canice katledildiğini söyledi. Mahkeme heyeti, olay anına ilişkin görüntülerin izlenmesini istedi. Görüntülerden etkilenmemesi için Arslan'ın eşi Azize Arslan da salondan çıkarıldı. 6 sanık için ayrıca fotoğraf teşhisi yapıldı. Heyet, E.H.T.'nin tahliyesine, S.D. ile B.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, mahkemeyi 23 Ekim'e erteledi.

Mahkeme çıkışı DHA'ya konuşan Ergün Arslan'ın eşi Azize Arslan, adalet istediğini belirterek, "Eşimi sebepsiz yere katlettiler. Bugün duruşması vardı. Bir kişiyi serbest bıraktılar. 2 kişi tutukludur. Bir sonraki duruşmada onları da bırakırlar. Hepsine ağırlaştırılmış müebbet istiyorum. Eşimin hakkı ve kanı yerde kalmasın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ortada görüntü olmasına rağmen serbest kalıyorlar. Bunu anlamıyorum" diye konuştu.

Asılsız taciz iddiasıyla sokak ortasında linç edilmişti Kan donduran vahşette ilk duruşmada 1 kişi tahliye edildi

Ergün Arslan'ın eşi Azize Arslan

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"KARDEŞİME VURUYOR, O KİŞİ SERBEST"

​Süleyman Arslan ise ağabeyinin oruçlu olduğu sırada katledildiğini belirterek, "Vahşice bir katliam gerçekleşti. Bugün ilk duruşması gerçekleşti. 3 kişi tutuklu olarak, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla yargılanıyordu. Duruşma 23 Ekim'e ertelendi. Tutuklu yargılanan 3 kişiden biri de tahliye edildi. Serbest bırakılan kişi, görüntülerde gövde gösterisi yaparak kardeşimin ensesine vuruyor. O zaman diğerlerini de bıraksınlar. Her şey alenen ortadadır. Karşı tarafın avukatlarından bir tanesi, 'bu vahşettir' diye geri çekildi. Buradan avukata hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu davanın arkasındayız ve sonuna kadar da arkasında duracağız. Bunların ilk ve ikinci ifadeleri birbiri ile çelişiyor. Tahliye edilenin bir an önce tutuklanmasını istiyorum" dedi.

Asılsız taciz iddiasıyla sokak ortasında linç edilmişti Kan donduran vahşette ilk duruşmada 1 kişi tahliye edildi

Ergün Arslan'ın ağabeyi ​Süleyman Arslan

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#Diyarbakır#Ergün Arslan#Linç

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