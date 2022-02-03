Aşılama hız kesti: 24 milyon 3. dozu olmadı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteorolojiden yeni uyarı İl il sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı! İl il sıralandı#Meteoroloji
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...#Charles Manson
Gedson Fernandesi KAPa bildirdi Rizespor formasıyla İstanbula geldiGedson Fernandes'i KAP'a bildirdi! Rizespor formasıyla İstanbul'a geldi#Transfer
Atinadan itiraf gibi açıklama TÜRK İHAları resmen dert olduAtina'dan itiraf gibi açıklama! TÜRK İHA'ları resmen dert oldu#Yunanistan
Amerikan desteği siyasette işe yarar mıAmerikan desteği siyasette işe yarar mı?#Abdi İpekçi
Türkiyeyi dehşete düşüren olay İşkence görüntülerini sosyal medyada yayınladıTürkiye'yi dehşete düşüren olay! İşkence görüntülerini sosyal medyada yayınladı#İrem Ay
Erdoğan’dan Kabine değişikliği mesajıErdoğan’dan Kabine değişikliği mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Trafik Sigortası’ndaki değişiklik Danıştay’daTrafik Sigortası’ndaki değişiklik Danıştay’da#Trafik Sigortası
MHP’den teklif: Asil Türk atlarının soyları korunsunMHP’den teklif: Asil Türk atlarının soyları korunsun#At Harası
Dikkat Sanal aleme eleman aranıyor... İşte yeni nesil iş ilanlarıDikkat! Sanal aleme eleman aranıyor... İşte yeni nesil iş ilanları#Metaverse
Aşılama hız kesti: 24 milyon 3. dozu olmadıAşılama hız kesti: 24 milyon 3. dozu olmadı#Koronavirüs
İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıladan evlilik açıklamasıİlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla'dan evlilik açıklaması!#İlker Kaleli
İrem Derici ünlü şarkıya övgüler yağdırdı: Aşık oldum o ne asaletİrem Derici ünlü şarkıya övgüler yağdırdı: Aşık oldum o ne asalet!#İrem Derici
Dönüşüm kredisi 400 bin TL olduDönüşüm kredisi 400 bin TL oldu#Kentsel Dönüşüm
Omikron’da çember daralıyorOmikron’da çember daralıyor#Omicron
HABERLERGündem Haberleri

Aşılama hız kesti: 24 milyon 3. dozu olmadı

#Koronavirüs#Aşı#3. Doz
Aşılama hız kesti: 24 milyon 3. dozu olmadı

Omikron varyantıyla birlikte hızla artan korona vakalarının önümüzdeki iki hafta içinde pik yapması beklenirken, uzmanlar toplumda salgına karşı bir rahatlama görüldüğüne dikkat çekiyor ve uyarıyor: “Rahatlamayla birlikte günlük aşı rakamı düştü. Halen 24 milyon kişi, 3’üncü dozu yaptırmadı.”

Haberin Devamı

Pandeminin yayılma hızı ve alınacak önlemler konusunda yaşanan kafa karışıklığı, bilim insanlarını harekete geçirdi. Türkiye 100 bin barajını aşarken, vaka sayısının iki hafta içerisinde pik yapacağı, azalma eğiliminin hızla değil, yavaş yaşanacağı kaydediliyor.

BEKLENTİLER-UYARILAR

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da vakaların gerilemesi, sağlık kuruluşlarına yükün azalması Sağlık Bakanlığı’nda rahatlama getirdi. Sömestrle birlikte Anadolu illerine geçiş yapan virüsün, kış koşulları nedeniyle hızlı yayılmayacağı hesabı yapılıyor. Kümeleşmelerin azaldığı, taziye ve cenazelere katılımların düştüğü iddia ediliyor. Ancak uzmanlar, her gün 200 kişinin hayatını kaybetmesinin çok önemli olduğunu, alınan önlemlerin gevşetilmesinin ciddi sonuçlar doğuracağını belirterek, “Bir trafik kazasında 8 kişi öldüğünde günlerce konuşuyoruz. Her gün 4 otobüs dolusu insanımızı korona nedeniyle kaybediyoruz” yorumu yapıyorlar.

Gözden Kaçmasın

Türk İHA’ları Atina’ya dert olduTürk İHA’ları Atina’ya dert olduHaberi Görüntüle

REHAVET VAR

Haberin Devamı

Uzmanlar insanların korona tedbirlerine karşı rahat davrandığına, toplumda artık eskisi gibi tedbirlere uyulmadığına dikkat çekiyor. Yapılan değerlendirmelere göre, 3. doz aşısını olmayanların sayısı 24 milyon olarak belirlendi. Günlük aşılama sayılarının da hızla düştüğü saptandı. Oysa son 6 hafta içinde Türkiye’de günlük vakalar 20 bin seviyesinden, 95 bin seviyesine çıktı. Son 14 gün içinde 1 milyondan fazla yeni vakaya ulaşıldı. Test pozitif oranı da yüzde 21.54 ile tekrar rekor kırdı.

PANDEMİDE SON 6 AY... YENİ PİK KAPIDA

Kış aylarında önlemlerden ve aşılamadan vazgeçilmemesi gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, aşıları tam olarak yapılan toplumlarda, 6 ay içerisinde koronavirüsün, üst solunum yolu enfeksiyonuna dönüşeceğini, hastalığın 2 yılda geçirdiği evrimin aşı bariyerinin önemini ortaya koyduğunu belirtiliyorlar. Yapılan toplantılarda, vaka sayısındaki yavaş artışın, gerilemenin de yavaş olacağını gösterdiği belirtiliyor. Vaka sayısının önümüzdeki iki hafta içerisinde zirve yapacağı yorumları yapılıyor. Ülke genelinde 100 bin kişide haftalık vaka sayısı, salgının başından itibaren en yüksek seviyeye ulaştı. 100 bin nüfusta görülen haftalık vaka sayısı 620 oldu. Marmara Bölgesi’nin yanı sıra, Eskişehir, Ankara, İzmir ve Muğla tırmanışa geçti. Doğu Karadeniz bölgesinde de yükselme hızlandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... 33 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıMeteoroloji'den yeni hava durumu raporu... 33 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıHaberi Görüntüle

SON BİR AYDA 50 VEKİL COVID’E YAKALANDI

TBMM de ülke genelindeki vaka sayısındaki artıştan nasibini aldı. 600 kişilik Meclis’in neredeyse yarısı koronavirüse yakalanırken, bu sayı iktidar partisinde 150’yi geçti. Son bir ay içerisinde 50’den fazla milletvekilinin hastalığa yakalandığı, bu isimlerden 30’unun AK Partili olduğu belirtildi. Bu milletvekillerinin yarısının ikinci kez enfekte oldukları, ancak aşı yaptırmış oldukları için hastalığı evde atlattıkları öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Aşı#3. Doz

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan