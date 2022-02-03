Aşılama hız kesti: 24 milyon 3. dozu olmadı

Haberin Devamı

Pandeminin yayılma hızı ve alınacak önlemler konusunda yaşanan kafa karışıklığı, bilim insanlarını harekete geçirdi. Türkiye 100 bin barajını aşarken, vaka sayısının iki hafta içerisinde pik yapacağı, azalma eğiliminin hızla değil, yavaş yaşanacağı kaydediliyor.

BEKLENTİLER-UYARILAR

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da vakaların gerilemesi, sağlık kuruluşlarına yükün azalması Sağlık Bakanlığı’nda rahatlama getirdi. Sömestrle birlikte Anadolu illerine geçiş yapan virüsün, kış koşulları nedeniyle hızlı yayılmayacağı hesabı yapılıyor. Kümeleşmelerin azaldığı, taziye ve cenazelere katılımların düştüğü iddia ediliyor. Ancak uzmanlar, her gün 200 kişinin hayatını kaybetmesinin çok önemli olduğunu, alınan önlemlerin gevşetilmesinin ciddi sonuçlar doğuracağını belirterek, “Bir trafik kazasında 8 kişi öldüğünde günlerce konuşuyoruz. Her gün 4 otobüs dolusu insanımızı korona nedeniyle kaybediyoruz” yorumu yapıyorlar.

REHAVET VAR

Haberin Devamı

Uzmanlar insanların korona tedbirlerine karşı rahat davrandığına, toplumda artık eskisi gibi tedbirlere uyulmadığına dikkat çekiyor. Yapılan değerlendirmelere göre, 3. doz aşısını olmayanların sayısı 24 milyon olarak belirlendi. Günlük aşılama sayılarının da hızla düştüğü saptandı. Oysa son 6 hafta içinde Türkiye’de günlük vakalar 20 bin seviyesinden, 95 bin seviyesine çıktı. Son 14 gün içinde 1 milyondan fazla yeni vakaya ulaşıldı. Test pozitif oranı da yüzde 21.54 ile tekrar rekor kırdı.

PANDEMİDE SON 6 AY... YENİ PİK KAPIDA

Kış aylarında önlemlerden ve aşılamadan vazgeçilmemesi gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, aşıları tam olarak yapılan toplumlarda, 6 ay içerisinde koronavirüsün, üst solunum yolu enfeksiyonuna dönüşeceğini, hastalığın 2 yılda geçirdiği evrimin aşı bariyerinin önemini ortaya koyduğunu belirtiliyorlar. Yapılan toplantılarda, vaka sayısındaki yavaş artışın, gerilemenin de yavaş olacağını gösterdiği belirtiliyor. Vaka sayısının önümüzdeki iki hafta içerisinde zirve yapacağı yorumları yapılıyor. Ülke genelinde 100 bin kişide haftalık vaka sayısı, salgının başından itibaren en yüksek seviyeye ulaştı. 100 bin nüfusta görülen haftalık vaka sayısı 620 oldu. Marmara Bölgesi’nin yanı sıra, Eskişehir, Ankara, İzmir ve Muğla tırmanışa geçti. Doğu Karadeniz bölgesinde de yükselme hızlandı.

Haberin Devamı

SON BİR AYDA 50 VEKİL COVID’E YAKALANDI

TBMM de ülke genelindeki vaka sayısındaki artıştan nasibini aldı. 600 kişilik Meclis’in neredeyse yarısı koronavirüse yakalanırken, bu sayı iktidar partisinde 150’yi geçti. Son bir ay içerisinde 50’den fazla milletvekilinin hastalığa yakalandığı, bu isimlerden 30’unun AK Partili olduğu belirtildi. Bu milletvekillerinin yarısının ikinci kez enfekte oldukları, ancak aşı yaptırmış oldukları için hastalığı evde atlattıkları öğrenildi.