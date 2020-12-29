‘Aşıda şeffaflık ve adalet çok önemli’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İçişleri Bakanlığı’nın COVID -19 tedbirleri çerçevesinde yılbaşı akşamı sosyal medyadaki aykırılıkların tespit edilmesine ilişkin genelgesini “Bugün bu açıklamayı yapmalarının tek nedeni var, millet sosyal medyadan dahi birbirlerinin yeni yılını kutlamasın istiyorlar” diye eleştirdi. Öztrak, 2020’nin son Merkez Yönetim Kurulu toplantısına dair Genel Merkez’de yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi:

AŞIDA TORPİL FELAKET OLUR

“11 Aralık’ta gelecek denen aşılar, halen ortada yok. Aşılamada kaybettiğimiz her dakika ülkemizin zarar hanesine yazılıyor. Gelen aşıların uygulamasında, şeffaflık ve adalet çok önemli. Gelecek aşıların adaletli bir şekilde, hiçbir kayırma olmadan, en kırılgan gruplardan başlayarak, planlı programlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Uyarıyoruz: Aşıda da torpil tam bir felaket olur.

İŞÇİ ASGARİ ÜCRETİ REDDETTİ

Sofra, çarşı, pazar yangın yerine dönmüş. Neredeyse herkes asgari ücretle çalışıyor. CHP olarak biz, ‘Asgari ücretten gelir vergisi alınmamalı ve net en az 3 bin 100 TL olmalı’ dedik. Ama net asgari ücret 2 bin 825 lira olarak açıklandı. Vergiden de vazgeçmedi. Ülkenin şartlarına uygun değildir. Nitekim işçi kesimi de bu ücreti reddetmiştir. Açlık sınırının hemen üzerinde bir asgari ücretle insanlarımız kirasını, faturalarını, eğitim, sağlık, ulaşım masraflarını nasıl ödeyecek?

HUKUKİ TAKİBATI YAPACAĞIZ

(Bir CHP milletvekilinin Muğla’da öldürülen Pınar Gültekin’in ailesini arayarak davadan vazgeçmesini önerdiği iddiası) CHP olarak biz, Genel Merkezimiz, Meclis Grubumuz bu tür olaylar karşısında hiçbir taviz vermeyiz. Bu tür olaylara hiçbir şekilde izin vermeyiz. Ama bu iddialar mesnetsizse, dayanağı yoksa bununla ilgili gerekli her türlü hukuki takibi yaparız. Değerli milletvekili arkadaşımız açıklamasını yapmıştır. ‘Taziyede bulunmak için aileyi aradım. Topu topu bir buçuk dakika konuştum. Bu iddialar ispat edilirse CHP’den de, milletvekilliğinden de istifa ederim’ diyor.

AYM MESAJI

(Derneklerle ilgili yasal düzenleme AYM’ye götürülecek mi?) Şunu açıkça ifade edelim. Biz Anayasa’ya aykırı olan, vatandaşın özgürlüğünü kısıtlayan, vatandaşın refahını azaltacak olan her türlü yasal düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne götürürüz.

DEMİRDEN KORKSALAR TRENE BİNMEZLERDİ

(İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne mülkiye müfettişi görevlendirmesi) Bizim belediyelerimizin, kendinden önceki belediyelerin geçmişe dönük işlemlerini soruşturmak veya bu sıkıntılı günlerde milletimize hizmet etmek için yaptıkları her şeyi müfettişlere inceletiyorlar. Buyursunlar incelesinler. Ne biz ne de belediye başkanlarımız demirden korksa, trene binmezdi. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar.”