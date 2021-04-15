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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
Haber Giriş: 15.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aşı ikna timleri geliyor

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Aşı ikna timleri geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları aşı yaptırmaya ikna etmek amacıyla evlere yönelik aşılama ekipleri oluşturacaklarını açıkladı ve “Haziran sonuna kadar 40 yaş üstündeki herkesi aşılayacağız. Vaka ve ölüm oranlarında tedbirler etkili olmazsa ramazandan sonra daha sert tedbirler alınacak” uyarısında bulundu.

Ramazan ayına yönelik iki haftalık kısmi kısıtlama kararlarıyla ilgili Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Bakan Koca, şunları söyledi: “Haziran sonuna kadar 40 yaş üstü herkesi aşılamayı hedefliyoruz. Şu anda Sinovac, BioNTech ve Sputnik dahil aşı diplomasisini hızlandırdık. Toplumsal bağışıklığı arttırmak amacıyla yerli aşı çalışmalarında da son aşamaya geldik. Alınan tedbirlerle birlikte haziran ayında vaka ve ölüm sayılarında gözle görülür gerileme bekliyoruz.

Aşı ikna timleri geliyor

SERT TEDBİRLER ALINIR

Şayet tedbirlere rağmen düşüş olmazsa haziranda daha sert tedbirler almak zorunda kalırız. Yerli aşıda faz-3 çalışmalarına geçiyoruz. İki ya da üç hafta sonra bu süreci de bitirmiş olacağız. Eylül ayında da aşılamaya başlarız. Nazal aşıda da en fazla üç haftalık süreç var önümüzde.

Prof. Dr. Ceyhandan Sinovac aşısı açıklaması
Prof. Dr. Ceyhan'dan Sinovac aşısı açıklaması

AŞILAR ÇÖPE GİTMEDİ

Sağlık çalışanlarının yüzde 14’ü, 65 yaş üstünün yüzde 23.6’sı halen aşı yaptırmadı. Randevusuna gitmeyenler nedeniyle aşılar çöpe gitmedi. Aşı yaptırmayanların ikna edilmesi ve aşı olmalarını sağlamak için ikna ekibi kuracağız. Aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da aşısını yaptırmayanların evlerine gidilerek, aşı olmaları konusunda tavsiyede bulunacağız, teşvik edeceğiz. Böylece aşılarını yaptırmayanların neden aşı olmadıklarını öğreneceğiz.”

Aşı ikna timleri geliyor

EV EV GEZİP ANLATACAKLAR

İkna timleri, aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da yaptırmayanların evlerine giderek tavsiyede bulunacak. Aşılarını yaptırmayanlara neden aşı olmadıkları sorulacak. Çekincesi olanlara aşının koruyuculuğu ve önemi hakkında bilgi verilecek. Bu çalışmayla toplumda aşı yaptıranların oranının arttırılması hedefleniyor.

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan aşı israfına karşı öneri: Yedek liste...

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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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