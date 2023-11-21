Asansör katili komşu çıktı... Suçunu itiraf etti

Haberin Devamı

Manisa Salihli’deki bir apartmanın sakinleri, önceki gün komşuları Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez’i (18) asansörde ölü buldu. Anne ve kızın Adli Tıp’taki ön otopsilerinde telle boğularak öldürüldükleri ortaya çıktı. Polis, önceki gün uçakla Ankara’ya giden alt komşuları Atalay Yüksel’i (57) gözaltına aldı. Çiftçilik yapan Yüksel, Manisa Salihli’ye götürüldü. Adliyeye sevk edilen Yüksel, savcılıktaki ifadesinde, Devrim Güler ile sevgili olmak istediğini belirterek, “Bundan kızı Doğa haberdar oldu. Bunun üzerine evlerine çıktım. Tartışma çıktı. Doğa’yı telle boğarak öldürdüm. Bu olay 01.30 sırlarında yaşandı. Yaklaşık 2 saat sonra Devrim Güler eve geldi. Sonra onu da telle boğarak öldürdüm. Olay apartmanın ikinci katında yaşandı. Olaydan sonra her ikisinin de cesedini asansöre koydum ve asansörü 4’üncü kata gönderdim” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atalay Yüksel ‘kadına karşı tasarlayarak cinayet’ suçundan tutuklandı.