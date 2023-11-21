×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Asansör katili komşu çıktı... Suçunu itiraf etti

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Salihli#Ankara
Asansör katili komşu çıktı... Suçunu itiraf etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 07:00

Oturdukları binanın asansöründe ölü bulunan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez’in alt komşuları Atalay Yüksel tarafından katledildikleri ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Manisa Salihli’deki bir apartmanın sakinleri, önceki gün komşuları Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez’i (18) asansörde ölü buldu. Anne ve kızın Adli Tıp’taki ön otopsilerinde telle boğularak öldürüldükleri ortaya çıktı. Polis, önceki gün uçakla Ankara’ya giden alt komşuları Atalay Yüksel’i (57) gözaltına aldı. Çiftçilik yapan Yüksel, Manisa Salihli’ye götürüldü. Adliyeye sevk edilen Yüksel, savcılıktaki ifadesinde, Devrim Güler ile sevgili olmak istediğini belirterek, “Bundan kızı Doğa haberdar oldu. Bunun üzerine evlerine çıktım. Tartışma çıktı. Doğa’yı telle boğarak öldürdüm. Bu olay 01.30 sırlarında yaşandı. Yaklaşık 2 saat sonra Devrim Güler eve geldi. Sonra onu da telle boğarak öldürdüm. Olay apartmanın ikinci katında yaşandı. Olaydan sonra her ikisinin de cesedini asansöre koydum ve asansörü 4’üncü kata gönderdim” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atalay Yüksel ‘kadına karşı tasarlayarak cinayet’ suçundan tutuklandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Salihli#Ankara

BAKMADAN GEÇME!