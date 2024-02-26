Arya’nın isyanı

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Figüran sözleşmesi ile çalışan çok sayıda sanatçının, “kadrolu olarak atanma” talebiyle açtıkları davalarda mahkemeler olumlu kararlar verirken, benzer durumda olan sanatçı Arya Bayrak’ın davasında ise farklı bir karara imza atıldı. Davaya bakan mahkeme, sanatçının kadrolu olarak atanma talebinin reddine karar verdi. Genç sanatçı, “Canlı dekor değilim” diyerek karara ilişkin istinaf başvurusunda bulundu. Dava dosyasına göre, 2106 yılından itibaren Ankara Devlet Opera ve Balesi bünyesinde koro sanatçısı olarak figüran sözleşmesi ile görev yapmaya başladı. Arya Bayrak, ses rengi mezzo soprano ve alto olan genç sanatçı, La Boheme La Traviata, Aida, Turandot, Göbeklitepe, I Pagliacci, Cavalliera Rusticana, Carmen, Midas’ın Kulakları, Anlat Şehrazat, Kar Yağdı Hatun, Maskeli Balo gibi birçok eserde koro sanatçısı olarak görev aldı.

