Arvin seferberliği

Gürcistan’ın Poti Limanı’ndan yük alarak Bulgaristan´a giden Palau bandıralı ‘Arvin’ isimli kuru yük gemisi, önceki gün 12.30 sıralarında Bartın İnkum sahilinin 200 metre açığında ikiye bölünüp, battı. Gemide bulunan 2’si Rus, 10’u Ukrayna vatandaşı 12 mürettebattan bazıları filikaya binmeyi başarırken, bazıları da can yelekleriyle denize atladı. Bartın Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri 6 mürettebatı kurtardı. Bir mürettebatın da cesedine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yanı sıra jandarma ve AFAD ekipleri, kayıp 5 kişi için dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte karadan çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye ulaşan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Fatih Fırkateyni de arama ve kurtarma çalışmalarına denizden destek verdi. Kayıp 5 mürettebattan 2’sinin daha cansız bedenlerine ulaşıldı. Böylelikle ölü sayısı 3’e yükseldi. Cesetlerin, batan geminin 2 kilometre ilerisinde Mugada sahilinin yanındaki araç ve yaya yolu bulunmayan koyda bulunduğu bildirildi. Bu arada, önceki gün bulunan cesedin de kimliği belli oldu. Karaya çıkarılan cesedin gemi kaptanı Galenko Witaly’a (36) ait olduğu tespit edildi.

‘HAVA ŞARTLARI KÖTÜ’

Olay yerinde bulunan Bartın Valisi Sinan Güner, çalışmaların karadan sürdüğünü ifade ederek şunları söyledi: “Hava şartları çok kötü. Tipi ve kar fırtınası var. Sahil Güvenlik helikopteri Amasra’da. Hava şartlarından dolayı kalkamıyor. Orada ayrıca denizde hortum da var. Hava unsurunu kullanamıyoruz. Sahil Güvenlik botu da denize açılamadı. Son şey kaldı. O da karadan yapılan faaliyetler. Şu anda AFAD, jandarma ve sahil güvenliğin denizaltı sualtı ekipleri şu anda karadan arama tarama faaliyetleri yapıyor.”