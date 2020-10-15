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ARTVİN (İHA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 16:32 | Son Güncelleme:

Artvin’in Murgul ilçesinde örtü yangını

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Artvin’in Murgul ilçesinde örtü yangını
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Artvin'in Murgul ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Artvin’in Murgul ilçesine bağlı Damar Köyü Lebiskür mevkide ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman yolu olmadığı gerekçesiyle uzun süre yangına müdahale edilemedi.
Köylülerin Artvin Orman Bölge Müdürlüğüne haber vermesi üzerine ekipler olay yerine giderek yangını kontrol altına aldı. Bir hektarlık orman arazisinin yandığı yangında, bozuk orman alanı, orman gülü, çalılık ve çok az sayıda da ladin ağacının bulunduğu öğrenildi.

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