‘Artık yeter’ dedirtti! Çitleyene 61 lira ceza

Üsküdar sahili, Kız Kulesi, tarihi yarımada ve Boğaz köprüleri manzarasıyla İstanbul’un eşsiz ilçelerinden biri. Dünyanın birçok yerinden fotoğraf meraklılarının da ilk adreslerinden. Kız Kulesi’nin dünyada en çok fotoğraf çekilen ilk 3 mekândan biri olduğu söyleniyor. Ancak bu manzarada çekilmeyen tek şey, magandaların ‘Nasıl olsa temizleyen var’ diyerek yerlere attıkları çekirdek kabukları. Üsküdar Belediyesi çekirdek kabukları için poşet ve kese kağıdı dağıttı, temizlik ekiplerini 24 saat çalıştırdı ama fayda etmedi. Aynı manzara devam edince de halkoylaması yapılarak yasak kararı alındı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kararı sosyal medya hesabından 1 dakikalık kamu spotuyla duyuran Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, zabıtaların sürekli denetim yapacağını, Kız Kulesi önü başta olmak üzere tüm Harem’den Küçüksu’ya kadar olan sahil hattında çekirdek ve kabuklu kuruyemiş yenmesi ile satılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

YÜZDE 92 DESTEK VAR

Yasağın siyaset üstü destek gördüğünü anlatan Hilmi Türkmen Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı:

“Çekirdek çitlemenin yasaklanması için yaptığımız anketlerde yüzde 92 oranında destek gördük. ‘Başkanım geç bile kaldınız’ dediler. Vatandaş çekirdek kabuklarını verdiğimiz kesekâğıdına atmaya üşeniyor. Sahilde manzara seyrederken yenen bütün çekirdek kabukları Boğaz’a gidiyor, denizi ve kaldırımları kirletiyordu. Temizlemesi zor, taşların arasından çıkması zor, dalgayla deniz alıyor. Artık burada satışı ve yemek yasak.

KAVRULMUŞ FINDIK YİYİN

Büfeler de artık çekirdek satmıyor. Üsküdar Salacak dünyanın güzel sahili. Karşınızda tarihi yarımada, Kız Kulesi, Boğaz, deniz. Bu eşsiz manzara başka nerede var? Burası dünyada en çok fotoğraf çekilen ilk 3 noktadan biri. Biz bu fotoğrafı temiz vermek zorundayız dünyaya. Çekirdek yerine çay içsinler, kabuksuz yemişler getirsinler. Kavrulmuş fındık yiyebilirler. Artık çevreyi kirletici kabuklu yemişler yasak.

TOPLANAN PARA ENGELLİLERE HARCANACAK

İki yıllık saha çalışmasının sonucu aldığımız bu kararı Belediye Meclisi’nden de geçireceğiz. Çünkü buradaki manzara bu tablo bizi çok üzdü. Vatandaşlarla birebir görüşmelerimizde, ‘Yasaklarsanız biz de uyarız’ demeye getirdiler. Kabahatler Kanunu’na göre çevreyi kirletenlere 61 lira para cezası yazacağız. Bu parayı da belediyemizde Sosyal İşler Müdürlüğümüzde, engelli vatandaşlar için yapacağımız harcamalarda kullanacağız. Uygulamayı zabıta ekipleri yapacak. Harem–Küçüksu arasında zabıta ekipleri 24 saat ring ile denetim yapacak.”