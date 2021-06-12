Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yaptığı açıklamada, aşı programına gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da dahil edileceğini söyledi, hemen ardından da tüm yaş gruplarında avukatlar ile berber ve kuaförlerin de aşı programına alındığını duyurdu. Dün ülke genelinde bu meslek gruplarının koronavirüse karşı aşılanmasına başlandı.

TAKSİCİ, KURYE, ÖZEL GÜVENLİK

Bakan Koca dün de önce “Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından (bugün) itibaren aşılarını olabilirler” mesajını paylaştı. Kısa bir süre sonra da kargo çalışanlarıyla kuryelerin de aşılarına başlanacağını duyurduğu mesajına “Artık iyice hızlandık” notunu ekledi. Emniyet Genel Müdürlüğü de dün özel güvenlik sektörü çalışanlarının aşı randevularının tanımlandığını duyurdu.

AŞILAR İSRAF OLMASIN

Koca, bir diğer Twitter paylaşımında da aşı çağrısında bulundu: “Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın.”

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