Artık bekâra da ev var

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Samsun’da kiralamak istediği ev için emlakçıdan, ‘Bekâra ev yok, ev sahibi aile istiyor’ şeklinde olumsuz cevap alan M.N.A., TİHEK’e başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen kurum, genç kadının talebini bekâr olduğu için reddeden emlak danışmanı G.Ş. ve Almanya’da yaşayan ev sahipleri E.U. ve R.U.’ya ‘ayrımcılık yasağı ihlali’ gerekçesiyle 10’ar bin TL para cezası uygulandı. Hukukçular kararı şöyle yorumladı:

EMSAL NİTELİĞİNDE

- Avukat Ayşe Hüseyinoğlu: Bekârlar, ‘Aile istiyoruz, burası aile apartmanı’ gibi çeşitli sebeplerle ayrımcılık yasağını ihlal eden ev sahipleri ve emlakçılar hakkında TİHEK’e başvuruda bulunabilir. TİHEK bin liradan 15 bin liraya kadar para cezası verebiliyor. Samsun’daki karar emsal teşkil edebilir.

EŞİTLİĞE AYKIRI

- Avukat Dilek Yüksel: Anayasa’ya göre herkes ayrım gözetmeksizin eşittir. TİHEK’e göre de gerçek ve tüzel kişiler, taşınmazları kiraya verirken hiçbir şekilde ayrımcılık yapamaz. Ev sahiplerinin bekâra, yabancıya taşınmazlarını kiralamaması ayrımcılık yasağının ihlalidir.

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AYRIMCILIK YASAK

- Avukat Mert Yalçın: Cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık yasaktır. Bu doğrultuda TİHEK’in kararı yerinde. Bu kapsamda bekâra ya da öğrenciye ev verilmez şeklindeki ilanlar da ayrımcılık yasağına aykırı olacaktır.

EMLAKÇILAR DERTLİ: ARADA BİZ KALIYORUZ

Bayrampaşa’da emlakçılık yapan Aydın Yaşar, bekârlar ve ev sahipleri arasında benzer problemlerin sık sık yaşandığını belirterek, ‘’Ev sahipleri bekâra ev kiralamaya genelde sıcak bakmıyor. Benzer problemleri yaşıyor, iki taraf arasında kalıyoruz. Burada karşılıklı güven ortamı sağlanırsa sorun olmuyor. Ben ev sahibi olsam güvendiğim kişiye ayrımcılık yapmam veririm, anlayışlı olmak lazım ama her kiracı da iyi çıkmıyor’’ dedi.