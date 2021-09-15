Arslantepe’nin mühürleri

MALATYA’daki UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü’nde, 55 kişilik ekip ile 10 Ağustos’ta başlayan kazılarda, 5 bin 621 yıllık olduğu düşünülen 250 mühür bulundu. Höyükte 30 yıl kazı başkanlığı yaptıktan sonra emekli olan ve çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Marcella Frangipane, arkeolojinin çok uzun bir iş olduğunu belirterek, “Sadece kazı değil sonra okumak, çalışmak lazım, araştırma yapmak lazım. Yıllardır buradayım ve kazılarda elde ettiğimiz bilgi ve bulgular ile Arslantepe tarihini yazmak istiyorum” dedi.



‘KALKOLİTİK DÖNEME AİT’

Prof. Dr. Frangipane, bu yıl yapılan kazılarda kalkolitik döneme ait çok sayıda mühür bulduklarını vurgulayarak, şöyle dedi: “Şimdi bu mühürlere detaylı bakıyoruz anlamak için. Kaç tane mühür, hangi objeyi mühürlediler ve bürokrasi sistemi o dönemde mi başladı? O dönemde yazı yok, yazmıyorlar. O zaman mühür kullanılıyor. Kilin üstüne mühür basıyorlar, işte o mühür bir imza gibi geçerli. Sonra farklı mühür baskıları görüyoruz. Buradan da o dönem yazı yerine bürokratik olarak mühürlerin ön planda olduğunu anlıyoruz. Bunun için çok dikkatli olarak bu sisteme rekonstrüksiyon yapıyoruz. Bulduğumuz ve 5 bin 621 yıl öncesine ait 250 mührün anlamını ve işleyişini yapacağımız çalışmalar ile ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz.”



Prof. Dr. Marcella Frangipane, “Arslantepe’nin tarihini yazmak istiyorum” dedi.

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