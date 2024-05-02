Arsız maganda

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İstanbul Ataşehir’de Hüseyin Özsarı, lüks otomobiliyle Balaban Caddesi üzerindeki 2 farklı noktadan drift yaparak geçti. Özsarı’nın drift yaptığı anlar, hem otomobilin içinden hem de dışından arkadaşları tarafından kayda alınarak sosyal medya hesabından paylaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yakalanan Özsarı’ya, drift yapmaktan 32 bin 233 TL, otomobil üzerinde teknik değişiklik yapmaktan 690 TL, saygısızca araç kullanmaktan 690 TL, emniyet kemeri kullanmamaktan 690 TL olmak üzere, toplam 34 bin 303 TL ceza kesildi. Ayrıca Özsarı’nın ehliyetine 2 ay el koyulurken lüks otomobili ise 60 gün trafikten menedildi. Özsarı cezaların ardından sosyal medyadan, drift videosunu “40 bin TL’lik video” etiketiyle yayınladı.