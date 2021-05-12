Arnavutköy'de uyuÅŸturucu baskÄ±nÄ±!
ArnavutkÃ¶y'de uyuÅŸturucu imalatÄ± yapÄ±lan bir adrese dÃ¼zenlenen baskÄ±nda, 18 kilo 900 gram uyuÅŸturucu yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan "yavÅŸan otu" ve 35 litre aseton ele geÃ§irildi. BaskÄ±nda adreste bulunan 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
Polis ekipleri, dÃ¼n ArnavutkÃ¶y ilÃ§esi Yavuzselim Mahallesi'nde bulunan bir adresten uyuÅŸturucu imalatÄ± ve satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde ihbar aldÄ±. Harekete geÃ§en ekipler adrese baskÄ±n dÃ¼zenledi.
Ekiplerce, adreste yapÄ±lan aramalarda, 18 kilo 900 gram uyuÅŸturucu yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan â€œyavÅŸan otu", 1 adet hassas terazi, 35 litre aseton, 2 kutu ÅŸeffaf poÅŸet ele geÃ§irilirken, adreste bulunan R.K., ve M.A., isimli iki ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. R.K., ve M.A., polis merkezindeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan bugÃ¼n adliyeye sevk edildi.Â
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