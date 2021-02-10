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Gündem
Taylan ERGÜN / DHA
Haber Giriş: 10.02.2021 - 09:38 | Son Güncelleme:

Arnavutköy'de polis aracı kaza yaptı! Yaralılar var...

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Arnavutköy'de polis aracı kaza yaptı! Yaralılar var...
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Arnavutköy'de polis ekip aracı, hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı. Polis aracı ile çarpışan otomobilde sıkışan sürücü Muhammed Birdal, polis ve sağlık ekiplerinin uğraşı sonucu kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Kaza, dün saat 23.30'da Arnavutköy Falih Rıfkı Atay Caddesi'nde meydana geldi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçilerin devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir otomobilin bilgisini devriye ekipler amirliğine bağlı polis ekiplerine bildirmesi üzerine Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde şüpheli aracı arama çalışması başlatıldı. 

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüpheli aracı sokak sokak arayan polis ekipleri,  ara sokaktan caddeye çıkan hafif ticari bir araçla çarpıştı. Çarpışma anının bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdığı kazada, ekip aracındaki polislerden 2'si hafif şekilde yaralandı. Polis aracının çarpıştığı aracın sürücüsü Muhammed Birdal ise araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı duyan mahalle sakinleri yaralı polislerin ve Birdal'ın yardımına koştu.

Arnavutköyde polis aracı kaza yaptı Yaralılar var...
YARALILARIN DURUMU İYİ

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Muhammed Birdal, sağlık ekipleri ve polisin çabası sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa bindirildi. Yaralı 2 polis memuru ve polis aracıyla çarpışan aracın sürücüsü Muhammed Birdal, ambulanslarla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası hurdaya dönen her iki araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. 

Arnavutköyde polis aracı kaza yaptı Yaralılar var...


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