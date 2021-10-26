Arnavutköy'de 'Kızıl Akbaba' bulundu

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Arnavutköy'de dün akşam bir Kızıl Akbaba İmrahor Mahallesi'nde binanın çatısına kondu. Uzun süre çatıda bekleyen akbabanın daha sonra boş arsaya düştüğünü gören mahalle sakinleri, akbabanın yanına gitti. Uçamadığını fark ettiği akbabayı evinin çatı katına çıkaran Alaattin Aral, onu tavuk eti ile besledi. Aral, durumu belediye ekiplerine haber verdi. Arnavutköy Belediyesi'nden gelen veterinerlerin teslim aldığı akbabanın Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

"BELGESELLERDEN BİLİYORUZ"

Kızıl Akbabayı bulan ve onu evine alarak besleyen Alaattin Aral, "Biz bu hayvanları sadece belgesellerde görüyorduk. Çocuklar ve torunlarım çok şaşırdılar. Baktık uçamıyor, ben de eve götürdüm. Vücudunu kontrol ettim ancak herhangi bir yara bere göremedim. Belli ki yorgun düşmüş. Belediye ekiplerine haber verdik. Onlar da şimdi alıp tedavi gerekiyorsa tedavi edip ilgili yerlere teslim edecekler" dedi. Öte yandan akbaba çocukların da ilgi odağı oldu.