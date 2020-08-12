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Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 09:30,Son Güncelleme:

Arnavutköy'de el çabukluğuyla kuruyemişçiyi 600 lira dolandırdılar

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Arnavutköy'de el çabukluğuyla kuruyemişçiyi 600 lira dolandırdılar
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Arnavutköy'de kuruyemişçiye gelen 3 kişi, tırnakçılık yöntemiyle iş yeri çalışanını 600 lira dolandırdı. Dakikalar içinde gerçekleşen dolandırıcılık, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 8 Temmuz'da öğle saatlerinde Bolluca Mahallesi'ndeki bir kuruyemişçide yaşandı. Kuruyemişçiye gelen 3 kişi, sırayla alışveriş yaptı. Kasada çalışan genç kıza her biri 200 lira para verdi. Genç kızı lafa tutarak aklını karıştıran dolandırıcılar, verdikleri parayı el çabukluğu ile geri aldı. Verdikleri parayı geri almalarına rağmen bir de para üstü aldı. Sonrasında iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kasiyer, iş yeri sahibine haber verdi. İş yeri sahibi kamera görüntüleriyle gittiği polis merkezinde 3 kişiden şikâyetçi oldu.

OLAY ANLARI KAMERADA

Olay anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, gelen 3 kişinin alışveriş yapma bahanesiyle el çabukluğuyla dolandırıcılık yaptıkları görülüyor.

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