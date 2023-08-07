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Arnavutköy'de bataklığa saplanan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

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#İstanbul#Arnavutköy#Martı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 12:02

İstanbul Arnavutköy’de bataklık alana saplanarak hareket edemeyen bir martı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Arnavutköy Sazlıdere Barajı kıyısında gece saatlerinde piknikten dönen bir grubun bataklığa saplanan martı dikkatini çekti. Bataklıktaki martıyı kurtarmaya çalışan piknikçiler başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri, martıyı saplandığı bataklıktan kurtardı.

Ölmek üzere olan martı itfaiye ekipleri tarafından yaşama döndürüldü. Su verilen ve itfaiye hortumu ile yıkanarak temizlenen martı daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Kurtarma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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#İstanbul#Arnavutköy#Martı

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