Arnavutköy İstanbul Havalimanı metrosu açıldı

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Erdoğan özetle şunları söyledi:



“Uzunluğu14 kilometre olan 4 istasyonlu bu hat sayesinde Arnavutköy’den havalimanına 8 dakikada gidilebilecek. Şehrimizdeki raylı sistem ağının toplam mesafesi ise 362 kilometreyi buldu. Daha önemlisi bu raylı sistemlerin büyük bölümü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yapılmıştır. İstanbul ‘Sistem İstanbul’ projesiyle keyfi, kibirli ve kirli zihniyetlerden kurtulup programlı, planlı, projeli, şeffaf, adil bir yönetime kavuşacak.



HESAP UZMANIYIM DİYEN...

Bugün İstanbul’da sadece iş bilmez, iş yapmaz, eser ve hizmet fukarası değil, tıpkı 1989’da olduğu gibi kirlenmiş bir yönetim vardır. Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi eserleriyle değil, nereye gittiği belli olmayan deste deste para görüntüleriyle anılmaktadır. Hesap uzmanıyım diyerek övünenlerin ise hiçbir yerde sesi, soluğu çıkmıyor.”

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KURUM: İSTANBUL KAZANACAK

Törende konuşma yapan İBB Başkan adayı Murat Kurum “Ulaştırma Bakanlığımız 2 aylık süreçte İstanbul’daki ulaşımı rahatlatmak için çok önemli adımlar attılar. 1 Nisan’dan itibaren trafik çilesini bitireceğimiz, vatandaşımızı rahatlatacak, çilesiz trafiğe kavuşturacak adımlarımızı projeler, eserler yapıp gerçek belediyecilik anlayışıyla İstanbul’a kazandırıyor olacağız” dedi.

‘MURAT SAHİP ÇIKIN’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından İstanbul’da metro açılışına bağlanarak, “31 Mart’a kadar burayı bence ücretsiz yapmak isabetli olur diye düşünürüm. Bu ay bereket ayıdır. Yolunuz açık olsun. Yalnız metroyla ilgili şu andaki belediye başkanı bunu da sahiplenir. Bunu onun sahiplenmemesi için millete iyi anlatmak lazım. Murat, sahip çıkın. Malınıza sahip çıkmazsanız bu adamlar sahip çıkar” dedi. Bunun üzerine Murat Kurum da “Anlaşıldı efendim, anlatıyoruz, anlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.