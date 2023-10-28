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Arkadaşlık ilanlarıyla dolandırdılar: Polisten operasyon

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#Dolandırıcılık#İstanbul#Polis
Arkadaşlık ilanlarıyla dolandırdılar: Polisten operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 11:10

İnternet sitelerine verdikleri arkadaşlık ilanlarıyla ağlarına düşürdükleri kurbanlarını dolandıran 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin taksi parası adı altında IBAN göndererek para aldıkları daha sonra ortadan kayboldukları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri son günlerde yapılan şikâyetlerin artması üzerine soruşturma açtı. Şüphelilerin, internet üzerinde kadın resimleriyle sözde arkadaşlık ilanları verdikleri, ağlarına düşürdükleri kişilerle bir süre konuştukları öğrenildi. Daha sonra buluşma vaatleriyle, kurbanlarından para isteyen şüphelilerin, ardından ortadan kayboldukları tespit edildi.

Polis konuyla ilgili yaptığı soruşturmada olayı gerçekleştiren kişilerin önce kimliklerini ardından Esenyurt'ta kullandıkları adresleri belirledi. Polis eş zamanlı olarak yaptığı baskınlarda şüpheliler Emrah Ü.(22), Vedat D.(21), Melek A.(19), Ayşenur T.(22)'yi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda suçlarda kullandığı değerlendirilen 18 adet cep telefonu, SİM kartlar ele geçirildi.

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Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin bu yöntemi kullanarak onlarca kişiyi dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin işlemlerinin bitmesinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Dolandırıcılık#İstanbul#Polis

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