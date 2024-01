Arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti, 174 gündür haber alınamıyor

Haberin Devamı

Marangoz Mehmet Atay (49) ile internet üzerinden kıyafet satan Ebru Atay çiftinin 2 erkek çocuğunun büyüğü olan ve diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz'da öğle saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmak için Karşıyaka'daki evinden çıkıp Çeşme'ye gitti. Atay, aynı günün akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı'daki eğlence kulübüne geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha haber alınamadı. En son annesiyle 16 Temmuz saat 01.00'de telefonda görüşen Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi. Oğullarının hayatından endişe eden Ebru-Mehmet Atay çifti, polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen zamana rağmen Veli Eren Atay'dan haber alınamadı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Veli Eren'i bulmak için çalışmalarını sürdürürken, sanat dünyasından birçok isim de Veli Eren'in bulunabilmesi için sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak destek verdi. Veli Eren'in bulunması için fotoğrafı ve cep telefonu numarasının bulunduğu 'kayıp' afişleri bastıran ailesi, sokak sokak gezip, duvar ve direklere yapıştırarak herkesten destek de istedi. Ancak aradan geçen 174 güne rağmen Veli Eren Atay'dan herhangi bir ses çıkmadı.



'19 YAŞINDAKİ EVLADIMA NE OLDUĞUNU BİLMEK İSTİYORUM'



Veli Eren Atay'ın yeni yıla hüzünle giren annesi Ebru Atay, "Evladımızdan bir haber alamayalı neredeyse 6 ay oldu. Denizde ve karada yapılan araştırmalar, en az 100 kişinin başvurulan ifadesi ile kurulan özel ekibin çalışmasına rağmen hala bir gelişme yok. Ben 19 yaşındaki evladıma ne olduğunu bilmek istiyorum. Her gün oğlumu düşünüyorum. Evladımın başına ne geldiğini düşünüyorum. Ne yaşadığını bilmiyorum. Her geçen gün benim için ıstırap. Yeni yıl geçti. Sofralar kuruldu. Benim aklımda fikrimde evladım var. Saatlerce yeni yılda bir ümit oğlumdan telefon bekledim ama gelmedi. En ufak bir bilgi ve işaret bizim için çok önemli. En ufak bir bilgisi olan varsa, yardımını bekliyoruz. Şu ana kadar akıbetiyle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz" dedi.



Evladının hayatta olduğuna yönelik inancını koruduğunu vurgulayan Ebru Atay, "Hala evladımın hayatta olduğunu ve bize ulaşamadığını düşünüyorum. Her geçen gün çocuğumuza özlemimiz artıyor. Bir an önce oğlumuza ulaşıp, sesini duymak istiyoruz. Kaybımızla ilgili bilgisi olanların muhakkak bize ulaşmasını istiyoruz. İllaki onu gören birilerinin olduğunu düşünüyoruz. 16 Temmuz'da o bölgede olanlar, onu görenler bize ulaşsın. Yanında kimi gördükleri de çok önemli, hangi araca bindiği de. Artık bir gelişme olmasını, olayımızın açıklığa kavuşmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Baba Mehmet Atay ise "Evladımıza büyük özlem duyuyoruz. En ufacık bir bilgisi olan, yerini bilen veya akıbeti hakkında bir şey duyan varsa bizimle ya da güvenlik güçleriyle paylaşsın" diye konuştu.