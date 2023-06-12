Arkadaşları kapıyı kilitleyince evde mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı

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İstiklal Mahallesi'nde oturan arkadaşına gidip, gece burada uyuyan Şeyma D., üzerine kapı kilitlenince içeride mahsur kaldı. Şeyma D., dışarı çıkmak için evin 3'üncü kat balkonundan ip sarkıtıp, inmeye çalıştı. Bu sırada Şeyma D.'yi görenler, intihar girişiminde bulunduğunu düşünerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Şeyma D., itfaiyenin balkona uzattığı merdiven ile bulunduğu yerden kurtarıldı. Durumu iyi olduğu belirtilen Şeyma D., ifadesi için polis merkezine götürüldü.