Ari de COVID’e yenildi: ‘Biz seni çok sevdik...’

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35 yıllık hayatına tiyatro, spor ve fotoğrafçılığı sığdıran, Şişli Belediyesi’nde 2017’de çalışmaya başlayan Şen, güler yüzüyle ekip arkadaşlarının neşe kaynağı oldu. İşe başladığı yıllarda belediye başkanı olan Hayri İnönü tarafından özel kalemde görevlendirilen Ari Şen’in vefatı, çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Biz seni çok sevdik Ari, hepimizin kalbinde öyle doldurulmaz bir yerin vardı ki... Işıklar içinde uyu güzel evladım...” dedi. Ari Şen, Zeytinburnu Balıklı Rum Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.