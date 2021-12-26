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Aras Kargo pazar günleri çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

#Aras Kargo#Aras Kargo Pazar#Aras Kargo Pazar Günü Açık Mı
Aras Kargo pazar günleri çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu

Aras Kargo pazar günleri çalışıyor mu sorusu ile gündemde yer alıyor. Kargo göndermek ya da almak isteyen vatandaşların araştırdığı konu olan Aras Kargo pazar günleri ve hafta sonu çalışıyor mu sorusu, kurumun resmi çalışma takvimi üzerinden netlik kazandı. Peki, Aras Kargo pazar günleri çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte, o detaylar

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Aras Kargo pazar günleri açık mı sorusu cevap buldu. Peki, Aras Kargo hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? İşte, hafta içi 09:00/18:00 saatleri arasında hizmet veren Aras Kargo hakkında detaylar…

ARAS KARGO SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 18.00’a kadar hizmet vermeye devam eder.

ARAS KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

Hafta sonu cumartesi günleri 09:30’dan 15.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Adresten alım talebinde bulunmak için gönderiniz olduğunu en geç saat 16:30'a kadar Aras Kargo şubelerine haber verebilir ya da hafta içi saat 15:30, Cumartesi günleri saat 12:00'a kadar 444 25 52 numaralı çağrı merkezini arayarak bildirebilirsiniz.

ARAS KARGO ŞUBEYE TESLİM SAAT KAÇA KADAR YAPILABİLİYOR?

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Ayrıca gönderinizi şubelere siz teslim etmek isterseniz de hafta içi 17.30'a kadar, Cumartesi günleri ise saat 13.00'a kadar kargonuzu teslim edebilirsiniz. 

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

Her ay 12 milyon kişi, kurum ve kuruluşa hizmet veren, Türkiye'nin en geniş erişim ağına sahip, öncü taşımacılık kuruluşlarından biri olan Aras Kargo, Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde 1.500'ü aşkın yerleşim birimine hizmet vermektedir. Ayrıca 1600'e yakın yerleşim merkezinde faaliyet gösteren mobil servislerle, hizmet sınırlarını her geçen gün daha da genişleterek yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.

Aras Kargo pazar günleri çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu

Aras Kargo, Türkiye'de faaliyet göstermekte olan bir kargo şirketlerinden biri olmakla beraber, 1979 yılında Celal Aras tarafından kurulan Aras Dağıtım ve Pazarlama'nın ardından taşımacılıkta da 1989'da faaliyete geçen şirket, Aras Kargo'nun da temellerini oluşturmuştur.

Aras Kargo pazar günleri çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu

 

Aras Kargo merkez binası, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Yavuzsultanselim Caddesi No:2 Aras Plaza Kavacık/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Aras Kargo merkez şubesine 216 538 55 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 216 538 56 52 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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