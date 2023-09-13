Arapça tabelaya punto ayarı

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Bursa’dan TBMM Dilekçe Komisyonu’na yazan bir vatandaş, “Arapça tabela kullanımının önlenmesini” talep etti. Dilekçeyi işleme alan Komisyon, Konuyu İçişleri Bakanlığı’na sordu. Bakanlık’tan Meclis’e gönderilen yanıtta Arapça tabela kullanımına ilişkin olarak şunlar aktarıldı:

YÜZDE 25’İNİ GEÇEMEZ

“Ülkemizde çeşitli yasal statülerde yaşayan yabancılar tarafından işletilen bazı iş yerlerinin tabelalarının Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen kurallara aykırı olduğu yönünde değerlendirmeler olmakta. TSE ‘Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar İçin Kurallar’a göre; iş yerlerinde kullanılacak tabelalarda Türkçe kelime kullanımının esas alındığı belirtilmektedir. TSE’nin ilgili kararı doğrultusunda tabelalarda kullanılacak yabancı ifadelerin Türkçe ifadelerin yüzde 25’ini geçmeyecek büyüklükte ve puntolarda yazılması gerekmektedir.

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Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalarla ilgili standartlar belirleme konusunda büyükşehir ile ilçe belediyelerine yetki verilmiştir. Bununla birlikte, Vali/Kaymakamlarımızın koordinasyonunda; il göç idaresi müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve ilgili STK’ların temsilcilerinin katılımı ile ‘İl/İlçe Tespit ve Denetim Komisyonları’ oluşturulmuştur. Bu komisyonlar denetim yapmaktadır.”

İSTANBUL’UN HER YERİNDE

Yabancı dilde yazılmış tabelalar en lüks semtlerinden gecekondu mahallelerine kadar İstanbul’un dört bir yanında var. Bazı tabelalar sadece İngilizce ya da Arapça yazılmışken, bazılarında ise birkaç dil birden kullanılmış.



