Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Arap okuluna inceleme

#İstanbul#Bağcılar#Awael Koleji
Arap okuluna inceleme

İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki Awael Koleji’nin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kuruldukları ve 18 Temmuz’dan itibaren anaokulundan lise düzeyine kadar öğrenci kayıtlarını almaya başlayacakları yönündeki tanıtım reklamı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Haberin Devamı

Okulun şu an için yasal olmadığını söyleyen Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, konuyla ilgili şöyle konuştu: 

GEREKLİ İŞLEM YAPILIYOR

“Daha açılış için müracaat etmeden reklam çalışmalarına başlamışlar. Aslında burası yasal olarak olmayan bir okul. Okul kayıt işlemlerine de başlayamaz, mümkün değil. Biz daha okulu inceleyip eğitim öğretime hazır olup olmadığına bakacağız. Ardından müfredatlarına bakacağız. Orası milletlerarası bir okul olacağı için farklı müfredatları oluyor. Daha sonra açılış aşamasına gelecek. Ama ortada daha hiçbir şey yokken açılmış gibi reklam yapıyorlar. Okul hakkında bakanlık olarak gerekli işlemleri yapıyoruz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Bağcılar#Awael Koleji

BAKMADAN GEÇME!

26 yılın en sert freni

26 yılın en sert freni

#Otomotiv Sektörü
Teniste hedef tahtasında onlar var Seçkin bir sporun canavarlarına karşı duran hakemlerin çile dolu dünyası...

Teniste hedef tahtasında onlar var! Seçkin bir sporun canavarlarına karşı duran hakemlerin çile dolu dünyası...

#Tenis
Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... Bu adam tam bir canavar

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı! Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... "Bu adam tam bir canavar"

#Anne Pham

BAKMADAN GEÇME!

26 yılın en sert freni

26 yılın en sert freni

#Otomotiv Sektörü
Teniste hedef tahtasında onlar var Seçkin bir sporun canavarlarına karşı duran hakemlerin çile dolu dünyası...

Teniste hedef tahtasında onlar var! Seçkin bir sporun canavarlarına karşı duran hakemlerin çile dolu dünyası...

#Tenis
Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... Bu adam tam bir canavar

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı! Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... "Bu adam tam bir canavar"

#Anne Pham