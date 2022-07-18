Arap okuluna inceleme

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Okulun şu an için yasal olmadığını söyleyen Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, konuyla ilgili şöyle konuştu:



GEREKLİ İŞLEM YAPILIYOR



“Daha açılış için müracaat etmeden reklam çalışmalarına başlamışlar. Aslında burası yasal olarak olmayan bir okul. Okul kayıt işlemlerine de başlayamaz, mümkün değil. Biz daha okulu inceleyip eğitim öğretime hazır olup olmadığına bakacağız. Ardından müfredatlarına bakacağız. Orası milletlerarası bir okul olacağı için farklı müfredatları oluyor. Daha sonra açılış aşamasına gelecek. Ama ortada daha hiçbir şey yokken açılmış gibi reklam yapıyorlar. Okul hakkında bakanlık olarak gerekli işlemleri yapıyoruz.”