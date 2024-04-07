Aralarında polislerin de olduğu şebekeden akılalmaz tezgah: İş insanlarını evlerinden alıp tehditle para istediler...

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İddiaya göre, 20 Şubat Salı günü polis memuru E. K. ile H. Ç. ellerinde hiçbir resmi yazı olmadan Suriye uyruklu iş insanı Adnan A.'nın Avcılar'da bulunan evine geldi. Eve gelen polis memurları E.K. ile H.Ç. kısa bir sorgudan sonra iş insanını evinden alıp götürdü. Polis memurlarının, gecenin bir vakti evinden aldığı iş insanı Adnan A.'yı tehdit ve şantaj yaparak para istedikleri öne sürüldü.

20 Mart Çarşamba günü ise Suriye uyruklu iş insanı Abdülkerim M., polis memurlarıyla iş birliği içerisinde olduğu öne sürülen Suriye uyruklu Hussam S. tarafından arandı. Whatsapp'tan aramayı gerçekleştiren Hussam S. iş insanına, hakkında çok önemli bir dosya olduğunu, yarın iş yerine polis memurlarının geleceğini ve iş yerine gitmemesi gerektiğini söyledi. Ardından polis memuru E.K., H.Ç., O. A. ve M.K, Abdülkerim M.'ye ait Esenyurt'ta bulunan iş yerine geldi. Şüpheliler, Abdülkerim M.'yi iş yerinde bulamayınca bir süre sonra oradan ayrıldı. Konuyu, daha önce benzer bir olay yaşayan arkadaşı Adnan A. ile paylaşan Abdülkerim M. avukata danışmaya karar verdi. Avukatı Feyzi Sunar ile savcılığa giden Abdülkerim M. suç duyurusunda bulundu.

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POLİS SUÇ ÜSTÜ YAPTI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğünce konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Bu esnada, Hussam S., ikinci kez aradığı Abdülkerim M.'ye polislerin dosyayı kapatmak için 50 bin dolar istediklerini fakat kendisinin polisleri 20-30 bin dolar karşılığında ikna edebileceğini söyleyerek Esenyurt'ta buluşmak istedi. Abdülkerim A. 23 Mart Cumartesi günü akşam saatlerinde parayı teslim etmek üzere belirlenen adrese geldi. Buluşma yerine Habib K. ile Hussam S. siyah bir otomobille, polis memuru E.K ile H.Ç. ise beyaz bir otomobille geldi. Buluşmada, Abdülkerim M. seri numaraları kayıtlı 20 bin doları teslim ettiği Hussam S. polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

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Olayla ilgili yapılan soruşturmada kısa sürede şüpheli polis memurları E.K., H.Ç., O. A., M.K ile Habib K. yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Suriye uyruklu Habib K. ile Hussam S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis Memuru E.K. ile H.Ç. de yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla açığa alınarak serbest bırakıldı. Polis memuru O.A. ile M.K ise serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin şüphelileri suçüstü yakaladığı an ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan 4 ay önce başka bir yabancı uyruklu iş insanını hedef alan polis memurlarının adli kontrol şartıyla yine serbest bırakıldığı öne sürüldü.

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AVUKAT AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adnan A. ile Abdülkerim M.'nin avukatı Feyzi Sunar, "Ellerinde hiçbir gözaltı kararı, idari bir karar, savcılık kararı, ihbar ve şikayet bulunmaksızın müvekkilimizin iş yerinde sorgu ve sual yapmaya başlıyorlar. 10-15 dakika durduktan sonra buradan gidiyorlar. Biz burada savcılıkla birlikte hareket ettiğimiz için, müvekkilimiz kesinlikle ne yapması gerektiğini söylüyoruz. Müvekkilimiz iş yerine gitmiyor ve şüpheli şahsı dinliyor. Şüpheli kişi daha sonra müvekkilimizle tekrar iletişime geçerek 'Bak gördün mü benim dediğim oldu geldiler, şimdi bunlar çok büyük bir dosya hazırladığı için bunu da çözmemiz lazım' diyorlar ve müvekkilimizden 25 bin dolar para talep ediyorlar. Müvekkilimiz bu parayı hazırlıyor, seri numaraları savcılık ve emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından alınıyor. Savcılığın talimatıyla birlikte kişilerin istediği ve talep ettiği noktaya gidiyoruz. Polis memurları ve şüpheli kişiler müvekkilimizi aracın içerisine alıyor ve burada 25 bin doları teslim alıyorlar müvekkilden. Daha sonra polis ekipleri hemen burada suçüstü yaparak, parayı kişilerin üzerinden çıkartıyor" dedi.

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